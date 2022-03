MMF: Ruská invázia a sankcie budú mať vážny dosah na ekonomiku

Washington 6. marca (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) varuje pred veľkým negatívnym dosahom vojny a sankcií na globálnu ekonomiku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



MMF v sobotu (5. 3.) uviedol, že ruská invázia na Ukrajinu a sankcie uvalené na Rusko budú mať "vážny dosah" na globálnu ekonomiku. "Situácia síce zostáva vysoko premenlivá a vyhliadky sú mimoriadne neisté, ekonomické následky sú už v tejto chvíli veľmi vážne," upozornil MMF.



Ceny potravín a energií v uplynulých dňoch prudko stúpli, čo ešte podporilo aj predtým vysoké inflačné tlaky, ktoré nedokázali centrálne banky a vlády utlmiť. Experti americkej banky JPMorgan Chase znížili predpoveď rastu globálnej ekonomiky v tomto roku približne o 1 percentuálny bod a približne rovnako zvýšili inflačnú prognózu.



"Cenové šoky zasiahnu celý svet, predovšetkým chudobné domácnosti, pre ktoré sú potraviny a pohonné látky vyššou časťou výdavkov," uviedol MMF. "Ak by konflikt eskaloval, ekonomické škody budú o to viac devastujúce. Sankcie uvalené na Rusko budú mať tiež výrazný vplyv na globálnu ekonomiku a finančné trhy."



Centrálne banky budú podľa MMF musieť "pozorne monitorovať prenesenie rastúcich medzinárodných cien do domácej inflácie, aby mohli primerane upraviť svoje reakcie". Vlády musia nájsť spôsob, ako pomôcť najzraniteľnejším domácnostiam vykompenzovať nárast životných nákladov.