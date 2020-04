Slovenská ekonomika v tomto roku klesne podľa menového fondu o 6,2 %

Washington/Bratislava 14. apríla (TASR) – Medzinárodný menový fond (MMF) počíta v tomto roku s hlbokou recesiou slovenskej ekonomiky. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu.



MMF vo svojich aktuálnych prognózach očakáva, že slovenský hrubý domáci produkt (HDP) v tomto roku klesne o 6,2 % po zvýšení o 2,3 % v roku 2019. Na budúci rok by sa ekonomika mala zotaviť a vzrásť o 5 %.



Vzhľadom na recesiu sa výrazne spomalí aj inflácia. V tomto roku MMF predpovedá nárast slovenských spotrebiteľských cien len o 1,1 % po 2,8 % vlani. V roku 2021 by sa inflácia mala mierne oživiť a jej tempo zrýchliť na 1,4 %.



Prebytok bežného účtu platobnej bilancie Slovenska sa zníži z 3,2 % HDP vlani na 3 % HDP v tomto roku a na 2,4 % HDP v roku 2021.



Ďalším negatívnym následkom recesie bude v tomto roku výrazný nárast nezamestnanosti. Podľa MMF jej miera sa tento rok zvýši na 8 % z 5,8 % v roku 2019. V roku 2021 by mala klesnúť na 7,4 %.



Prudko sa tiež zvýši deficit verejných financií. MMF predpovedá v tomto roku schodok 5,9 % HDP po 1,3 % HDP vlani. V roku 2021 by mal klesnúť na 2,8 % HDP.