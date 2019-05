MMF: Spor Číny a USA ohrozí tohtoročný rast, poškodí spotrebiteľov

Ekonomické škody budú ešte väčšie, ak americký prezident Donald Trump zrealizuje aj najnovšiu hrozbu a zavedie zvýšené dovozné clá na zvyšný tovar z Číny.

Washington 23. mája (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) varoval, že eskalácia obchodného konfliktu medzi Čínou a USA ohrozí tohtoročný rast svetovej ekonomiky a poškodí spotrebiteľov zvýšením cien.



"Tí, čo na obchodnom spore medzi USA a Čínou strácajú najviac, sú jednoznačne americkí a čínski spotrebitelia," uviedla hlavná ekonómka MMF Gita Gopinathová, ktorú citovala agentúra AFP.



Ekonomické škody budú ešte väčšie, ak americký prezident Donald Trump zrealizuje aj najnovšiu hrozbu a zavedie zvýšené dovozné clá na zvyšný tovar z Číny. "To by už v krátkodobom horizonte skresalo z globálneho rastu ekonomiky približne tretinu percentuálneho bodu," dodala Gopinathová.



Začiatkom mája sa očakávalo, že čoskoro dôjde k dohode a vzťahy medzi Čínou a USA sa znormalizujú. Trump ale 10. mája oznámil zvýšenie dovozných ciel na čínske produkty v ročnej hodnote 200 miliárd USD (179,55 miliardy eur) a zároveň pohrozil, že v krátkom čase dá zvýšiť clá aj na zvyšný tovar dovážaný z Číny v hodnote zhruba 300 miliárd USD.



Primárnym cieľom tejto agresívnej colnej stratégie je podľa Trumpa zníženie obchodného deficitu s Čínou. Podľa Gopinathovej však Trumpova stratégia tento efekt nemá. Zatiaľ čo obchodné napätie poškodilo obe krajiny, znížilo celkový vzájomný obchod a poškodilo firmy, obchodný deficit USA s Čínou sa príliš nezmenil.



Ani celkový dovoz do USA sa výrazne nemenil. Americkí dovozcovia, ktorým sa sťažil prístup k čínskym produktom, začali totiž potrebný tovar dovážať z iných krajín.



"Aj keď vplyv (obchodného sporu medzi USA a Čínou) na rast svetovej ekonomiky je zatiaľ relatívne mierny, najnovšia eskalácia sporu by mohla výrazne poškodiť biznis, ovplyvniť nálady na finančných trhoch, narušiť globálne dodávateľské siete a ohroziť predpokladané tempo rastu svetovej ekonomiky," uviedla Gopinathová. Ako dodala, takýto možný vývoj je jedným z dôvodov, prečo v MMF považujú rok 2019 za citlivý rok pre vývoj globálnej ekonomiky.



Zároveň upozornila, že v prípade ďalšieho zvýšenia dovozných ciel sa väčšie množstvo spotrebného tovaru stane pre spotrebiteľov menej dostupným. "To v najväčšej miere poškodí domácnosti s nízkymi príjmami," dodala Gopinathová.



(1 EUR = 1,1139 USD)