MMF: Spory medzi USA a Čínou ohrozujú globálnu ekonomiku

Washington 13. novembra (TASR) - Rivalita medzi Spojenými štátmi a Čínou zvyšuje riziká ohrozujúce globálnu ekonomiku, varovala šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová. Clá na čínsky dovoz do USA z éry prezidenta Donalda Trumpa považuje za kontraproduktívne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Môžeme sa námesačne dostať do sveta, ktorý bude vo výsledku chudobnejší a menej bezpečný," uviedla Georgievová v rozhovore pre Washington Post. "Žila som počas studenej vojny na druhej strane opony. A, áno, je tam dosť zima. A začať druhú studenú vojnu pre ďalšiu generáciu je veľmi nezodpovedné."



Prezident Joe Biden ešte stále nezrušil kľúčové clá na čínske tovary zavedené počas Trumpovej administratívy, ktoré stoja amerických importérov miliardy dolárov. Bidenov tím už celé mesiace uvažuje o spôsoboch, ako by znížil tieto náklady, keďže USA zápasia s vysokou infláciou.



"Je dôležité dobre si premyslieť v prípade prijímania opatrení, aké môžu vyvolať protiopatrenia, pretože keď raz vypustíte džina z fľaše, je ťažké dostať ho späť," uviedla Georgievová.



Čínske vojenské cvičenia v blízkosti Taiwanu prinútili Bidenovu administratívu zmeniť svoj postoj k clám, ktoré chceli pôvodne zrušiť. Washington, navyše, prijal opatrenia na obmedzenie vývozu moderných čipov do Číny.



Vzťahy medzi dvomi najväčšími svetovými ekonomikami sú v posledných rokoch čoraz viac napäté, keď hlavnými spornými bodmi medzi nimi sú napríklad clá, Taiwan, ochrana duševného vlastníctva či kybernetická bezpečnosť.