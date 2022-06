MMF: Svet potrebuje 3,3 bilióna USD ročne na tzv. zelené investície

Washington 3. júna (TASR) - Svet potrebuje investovať 3,3 bilióna USD (3,09 bilióna eur) ročne do energetiky počas zvyšku desaťročia, ak chce do roku 2050 dosiahnuť nulové emisie uhlíka. Uviedol to Medzinárodný menový fond (MMF). TASR správu prevzala z agentúry Bloomberg.



Súčasné finančné úsilie však "zaostáva za tým, čo je potrebné", uviedla generálna riaditeľka MMF Kristalina Georgievová v poznámkach k Politickému dialógu fondu o finančných rizikách, súvisiacich s klímou a zeleným financovaním v Ázii a Tichomorí. Podľa nej musia štáty, najmä rozvíjajúce sa ekonomiky, urýchlene nájsť spôsoby, ako prilákať viac finančných prostriedkov na boj proti zmene klímy. "Najväčším rizikom je nedosiahnuť cieľ nulových emisií," povedala.



Podľa odhadov Bloomberg sa v roku 2021 celosvetovo minulo rekordných 755 miliárd USD na zavádzanie nízkouhlíkových technológií.



MMF v apríli schválil vytvorenie nového trustu, ktorý by v konečnom dôsledku mohol poskytnúť zraniteľným krajinám 50 miliárd USD na podporu štrukturálnych reforiem zameraných na riešenie rizík, vrátane klimatických zmien a pandémií. Objem prostriedkov v truste už dosiahol 40 miliárd USD, povedala šéfka MMF.



Trhy a súkromný sektor zohrávajú kľúčovú úlohu pri mobilizácii a efektívnom prideľovaní zdrojov, pripomenula šéfka MMF. Množstvo investícií potrebných na zelenú energiu zatieňuje obrovské výhody z dosiahnutia nulových emisií. Zahŕňa to desiatky biliónov dolárov ročne "len na vyraďovanie uhlia", dodala.



(1 EUR = 1,0692 USD)