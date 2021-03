MMF: Tempo zotavovania sa jednotlivých ekonomík z krízy je rozdielne

Washington 26. marca (TASR) - Tempo zotavovania sa jednotlivých ekonomík z krízy spôsobenej pandémiou nového koronavírusu je rozdielne napriek schváleniu vakcín vo svete. Upozornil na to vo štvrtok (25. 3.) večer Medzinárodný menový fond (MMF).



„Vidíme celkové zlepšenie globálnej ekonomiky, ale príliš veľa krajín a ľudí stále zostáva pozadu,“ uviedol Gerry Rice, hovorca fondu so sídlom vo Washingtone.



Fond už v minulosti poukázal na rozdielne zotavovanie sa krajín na veľmi odlišných úrovniach a tento „široký obraz“ podľa neho stále pretrváva.



Medzinárodný menový fond 6. apríla zverejní nové prognózy rastu globálnej ekonomiky. V januári jej predpovedal silné oživenie a expanziu o 5,5 % po poklese o 3,5 % v roku 2020 pre blokády na zastavenie šírenia nového koronavírusu.



Fond však najnovšie upozorňuje, že vyhliadky svetového hospodárstva zatieňuje „mimoriadna neistota“, a odhaduje, že v dôsledku pandémie stratí od roku 2020 do roku 2025 až 22 biliónov USD (18,64 bilióna eur).



MMF tento mesiac uviedol, že balík stimulov na zmiernenie dôsledkov pandémie vo výške 1,9 bilióna USD, ktorý podpísal americký prezident Joe Biden, podporí rast najväčšej ekonomiky sveta aj iných ekonomík. A v priebehu troch rokov zvýši hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov o 5 až 6 %. Podporí tiež dopyt, čo pomôže aj iným krajinám predať viac výrobkov spotrebiteľom v USA.



Očakáva sa, že prezident Biden predstaví tiež opatrenia na zlepšenie americkej infraštruktúry. Tie by mohli stáť až 3 bilióny USD, ale zároveň povedú k zvýšeniu už aj tak veľkého dlhu a rozpočtového deficitu USA.



(1 EUR = 1,1802 USD)