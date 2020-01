MMF: Tohtoročný rozpočtový deficit Talianska prekoná vládny cieľ

Rím 29. januára (TASR) - Rozpočtový deficit Talianska bude tento rok vyšší, než si stanovila talianska vláda. Navyše, aj verejný dlh, ktorý už teraz dosahuje rekordnú úroveň, bude pokračovať v raste. Uviedol to v stredu Medzinárodný menový fond (MMF), podľa ktorého plány talianskej vlády komplikuje slabý rast ekonomiky.



V správe po ukončení svojej misie v Taliansku MMF vyzval vládu na urýchlené prijatie opatrení na konsolidáciu verejných financií s cieľom dosiahnuť približne v roku 2025 rozpočtový prebytok na úrovni 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP).



Tohtoročný rozpočtový schodok dosiahne 2,4 % HDP, tvrdí MMF, zatiaľ čo vláda si za cieľ stanovila 2,2 % HDP. Dôvodom je najmä slabší rast ekonomiky. Navyše, vládne ciele sa nepodarí splniť ani v oblasti verejného dlhu, ktorý dosahuje rekordnú hodnotu. Vláda počíta s postupným poklesom dlhu v nasledujúcich rokoch, podľa MMF sa tak však nestane.



"Odhadujeme, že dlh v strednodobom horizonte zotrvá na úrovni okolo 135 % HDP a v dlhodobom horizonte bude ešte rásť," uvádza sa v správe MMF.



Súčasná talianska vláda tvorená Hnutím piatich hviezd a stredoľavou Demokratickou stranou si za cieľ stanovila postupné znižovanie dlhu. Z tohtoročnej odhadovanej úrovne 135,2 % HDP by podľa nej mal v roku 2022 klesnúť na 131,4 % HDP.



Ekonomika by v roku 2020 mala vzrásť o 0,5 %, uviedol fond, ktorý tak potvrdil svoj pôvodný odhad. V ďalších rokoch počíta s rastom na úrovni 0,6 % - 0,7 %. Ako MMF dodal, sú to najnižšie hodnoty rastu zo všetkých štátov Európskej únie.



Čo sa týka finančného sektora, MMF ocenil výrazný pokrok v oblasti znižovania zlyhaných úverov talianskych bánk. Rovnako, kapitalizácia a kvalita aktív bánk sa podstatne zlepšila. Napriek tomu je "potrebné pokračovať v konsolidácii bankového sektora," keďže možnosti talianskych bánk na rast výnosov sú obmedzené.