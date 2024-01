MMF: Umelá inteligencia ovplyvní 60 % pracovných miest

Washington 15. januára (TASR) - Softvér založený na umelej inteligencii (UI) bude mať ďalekosiahly vplyv na pracovné miesta a mzdy. V rozvinutých ekonomikách by UI mohla ovplyvniť približne 60 % pracovných miest, oznámil v nedeľu (14. 1.) Medzinárodný menový fond (MMF). TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



Pre približne polovicu dotknutých pracovných miest vo vyspelých ekonomikách bude mať využívanie UI pravdepodobne pozitívny vplyv, čo sa prejaví na vyššej produktivite, uviedol fond v aktuálnej štúdii. V prípade druhej polovice by však UI mohla prevziať úlohy, ktoré v súčasnosti vykonávajú ľudia. To by mohlo viesť k menšiemu počtu voľných pracovných miest a zníženiu platov v týchto oblastiach.



MMF tiež varoval pred nárastom nerovnosti. Zamestnanci, ktorí si dokážu dobre poradiť s UI, by mohli na rovnakých pozíciách očakávať vyššie platy, zatiaľ čo ostatní by zaostávali. Pre zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním vidí MMF väčšie šance získať pracovné miesta, na ktoré bude mať UI pozitívny vplyv.



Fond sa domnieva, že v krajinách s nízkymi príjmami môže UI potenciálne výrazne ovplyvniť približne 26 % pracovných miest a v rozvíjajúcich sa ekonomikách asi 40 %. MMF zároveň upozornil, že jeho prognózy sú založené na výpočtových modeloch a niektoré faktory je ťažké predpovedať, medzi nimi napríklad možný vznik nových odvetví alebo rýchlosť šírenia UI.