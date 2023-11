MMF: Úrokové sadzby by mala ECB ponechať na súčasnej vysokej úrovni

Frankfurt nad Mohanom 8. novembra (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) vyzval v stredu Európsku centrálnu banku (ECB), aby ponechala svoje kľúčové úrokové sadzby na súčasnej zvýšenej úrovni, kým si nebude istá, že infláciu má pod kontrolou. Náklady súvisiace s podcenením pretrvávajúcej inflácie by mohli byť príliš vysoké a vyústiť do ďalšieho kola zvyšovania sadzieb, ktoré by mohlo ekonomiku pripraviť o veľkú časť rastu, varoval fond. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



V záujme zabezpečenia návratu inflácie k cieľovej hodnote je naďalej potrebné zotrvať pri reštriktívnej menovej politike, uviedol fond. Z historického hľadiska trvá návrat inflácie na nižšie úrovne v priemere tri roky, pričom niektoré protiinflačné kampane trvali ešte dlhšie, dodala inštitúcia v správe o výhľade európskej ekonomiky, ktorú uverejňuje dvakrát do roka.



ECB na svojom zasadnutí v októbri prvýkrát po vyše roku zastavila zvyšovanie sadzieb. Od júla 2022 do septembra 2023 svoju základnú depozitnú sadzbu zvýšila o 4,5 percentuálneho bodu, z mínus 0,5 % na 4 %. Inflácia v eurozóne dosiahla vrchol na úrovni 10,6 % v októbri 2022 a postupne klesala až na 2,9 % v októbri, čo je stále nad cieľovou hodnotou 2 %, ktorú považuje ECB za optimálnu pre udržanie cenovej stability.