Fond: USA nemôžu donekonečna odkladať znižovanie fiškálneho deficitu
Autor TASR
Washington 15. apríla (TASR) - Spojené štáty nemôžu donekonečna odkladať znižovanie rozpočtového deficitu, varoval Medzinárodný menový fond (MMF). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
USA musia znížiť svoj fiškálny deficit približne o štyri percentuálne body hrubého domáceho produkt (HDP) z aktuálnej úrovne 7 % a potrebujú na to presvedčivý a dôveryhodný plán, uviedol v stredu na tlačovej konferencii šéf odboru fiškálnych záležitostí MMF Rodrigo Valdés. USA majú podľa neho na to viac času, no čím dlhšie Washington odkladá plán na znižovanie dlhu, tým vyššie finančné tlaky sa môžu nahromadiť.
„Je dôležité, že trhy dnes poskytujú USA priestor, pokiaľ ide ich dlh,“ uviedol Valdés a dodal, že trhy už nie sú také zhovievavé ako v minulosti a USA „nemôžu čakať donekonečna“, kým začnú s fiškálnou konsolidáciou.
„Majú ešte nejaký čas, pretože trhy sa zatiaľ správajú priaznivo,“ uviedol Valdés. „Zároveň však platí, že čím viac času uplynie, tým väčšie tlaky sa môžu v budúcnosti nahromadiť. Preto je veľmi dôležité konať.“
