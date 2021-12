MMF varoval britskú centrálnu banku pred nečinnosťou ohľadom inflácie

Londýn 14. decembra (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) varoval britskú centrálnu banku (Bank of England, BoE) pred nečinnosťou pri boji s nárastom cenových tlakov. Inflácia v Británii sa podľa MMF na budúci rok zrýchli na 30-ročné maximum 5,5 %.



MMF vo svojej výročnej správe o britskej ekonomike skonštatoval, že krajina sa zotavila z pandémie ochorenia COVID-19 rýchlejšie, než sa očakávalo, aj keď nový koronavírusový variant omikron zrejme v najbližších troch mesiacoch spôsobí mierne spomalenie.



BoE uviedla, že bude musieť sprísniť svoju menovú politiku, aby zabezpečila pokles inflácie, ktorá sa aktuálne nachádza na úrovni 4,2 %, smerom k jej dvojpercentnému cieľu. V novembri však menový výbor prekvapivo úrokové sadzby nezvýšil pre obavy z následkov ukončenia vládneho programu podpory zamestnanosti a očakáva sa, že podobne rozhodne aj vo štvrtok (16. 12.) z pre obavy z vplyvu omikronu na zotavovanie ekonomiky.



"Menová politika má takisto hlavnú úlohu pri manažovaní volatility, ale môže čeliť zložitým kompromisom," uviedol MMF. Fond varoval BoE pred nečinnosťou "vzhľadom na náklady spojené s krotením sekundárnych vplyvov". Centrálna banka musí podľa MMF opatrne komunikovať svoje zámery a pripraviť trh na potenciálne častejšie zmeny nastavenia menovej politiky.



MMF nezmenil svoju prognózu rastu britskej ekonomiky z októbra. Naďalej počíta v tomto roku s expanziou o 6,8 % a v roku 2022 o 5 % po historickom poklese o 9,8 % v roku 2020.



Podľa MMF vláda musí byť pripravená obnoviť program podpory zamestnanosti a podpory pre najchudobnejšie domácnosti v prípade výraznejších nových protipandemických reštrikcií. Program podpory zamestnanosti však nesmie zostať jej trvalým nástrojom. Vláda by takisto mohla začať uvažovať o fiškálnom sprísňovaní a zvýšení zdanenia bohatšej pätiny populácie, aby mohla financovať investície do infraštruktúry, kvalifikácie a dekarbonizácie.