MMF: Vlády by mali podporiť ekonomiky počas epidémie

Washington 9. marca (TASR) - Vládni politici budú musieť zaviesť významné a cielené opatrenia v rámci boja proti ekonomickým dôsledkom rýchlo sa šíriaceho nového koronavírusu. Uviedla to v pondelok hlavná ekonómka Medzinárodného menového fondu (MMF) Gita Gopinathová.



V príspevku uverejnenom na webe MMF napísala, že jej hlavné odporúčania zahŕňajú uvoľnenie hotovosti priamo pre domácnosti a firmy. Široké zníženie úrokových sadzieb môže vzbudiť dôveru, ale bude fungovať až vtedy, keď sa obchodné podmienky normalizujú, upozornila.



"Na domácnosti a podniky zasiahnuté prerušením dodávok a poklesom dopytu by sa mohli zamerať transfery hotovosti, ako sú dotácie na mzdy a daňové úľavy, ktoré by pomohli ľuďom uspokojiť ich potreby a podnikom udržať sa nad vodou," napísala Gopinathová.



Ako príklad uviedla rozhodnutie Talianska o predĺžení termínu na zaplatenie dane pre firmy v postihnutých oblastiach, a vytvorenie náhradného mzdového fondu na podporu zamestnancov, ktorí zostali bez práce pre karanténu a cestovné obmedzenia.



Aj Južná Kórea zaviedla mzdové dotácie pre malých obchodníkov a zvýšila príspevky na domácu starostlivosť a pre uchádzačov o zamestnanie, zatiaľ čo Čína dočasne odpustila firmám príspevky na sociálne zabezpečenie.



Podľa Gopinathovej tam, kde platená práceneschopnosť a rodičovské príspevky nepatria medzi štandardné dávky, by vlády mali zvážiť ich financovanie, aby umožnili zamestnancom zostať doma bez obáv zo straty práce počas epidémie.



Gopinathová tiež uviedla, že centrálne banky by mali byť pripravené poskytnúť dostatok likvidity komerčným bankám a nebankovým finančným spoločnostiam, „najmä tým, ktoré poskytujú pôžičky malým a stredným podnikom, keďže tie môžu horšie odolávať náhlym problémom".



Vlády by tiež mohli ponúkať dočasné a cielené úverové záruky na zabezpečenie krátkodobej likvidity pre tieto firmy. A regulačné úrady a úrady pre dohľad nad finančnými trhmi by mohli podporiť dočasné predĺženie splatnosti úverov.