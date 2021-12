Medzinárodný menový fond vyzýva krajiny eurozóny k podpore ekonomík

Brusel 6. decembra (TASR) - Vlády krajín eurozóny by mali pokračovať v podpore svojich ekonomík, ktoré sa zotavujú z koronakrízy, uviedol Medzinárodný menový fond (MMF). Čoraz viac by ich podpora však mala byť cielená, pričom s konsolidáciou verejných financií by mali začať až po tom, čo zotavovanie bude pevne ukotvené.



MMF vo svojej pravidelnej správe o ekonomike eurozóny uviedol, že aj keď konsolidácia verejných financií ešte môže počkať, už teraz by mali ohlásiť, akým spôsobom ju budú realizovať.



"Politika by mala zostať akomodatívna, avšak čoraz viac cielená so zameraním sa na zmiernenie potenciálneho zvyšovania nerovnosti a chudoby," uviedol MMF. Podľa fondu bude potrebné zreformovať fiškálne politiky po tom, čo rast ekonomík bude pevne ukotvený, "ale dôveryhodné strednodobé plány konsolidácie by sa mali oznámiť už teraz".



Podľa MMF je vysoká inflácia, ktorej medziročná miera dosiahla v novembri rekordných 4,9 %, dočasná, a nepredstavuje veľké nebezpečenstvo, keďže sa nepreniesla do prudkého zvýšenia miezd.