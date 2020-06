Vlády minuli na boj proti pandémii 10 biliónov dolárov

Washington 11. júna (TASR) – Vlády po celom svete v rámci fiškálnych opatrení reagujúcich na pandémiu nového koronavírusu a jej ekonomických následkov celkovo minuli 10 biliónov dolárov (8,81 bilióna eur), uviedla šéfka Medzinárodného menového fondu Kristalina Georgievová. Potrebné je však oveľa viac.



Georgievová povedala, že podľa nových odhadov koronakríza môže stiahnuť až 100 miliónov ľudí do extrémnej chudoby. Ďalšie výdavky by sa podľa nej mali sústrediť na minimalizáciu rušenia pracovných miest a snahy o predchádzanie nárastu nerovnosti.



Ak investície chcú podporiť inkluzívnejšie zotavenie, mali by sa sústrediť na zlepšenie zdravotnej starostlivosti a vzdelávanie, na posilnenie klimatickej bezpečnosti a rozšírenie a uľahčenie prístupu nízkopríjmových domácností a malých firiem k finančným produktom a technológiám, napísala Georgievová v blogu na stránke Medzinárodného menového fondu.