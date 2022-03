MMF: Vojna globálnu recesiu nespôsobí

Washington 22. marca (TASR) - Rast svetovej ekonomiky by mal v tomto roku zotrvať v pozitívnom teritóriu napriek vojne na Ukrajine, je však možné, že niektoré ekonomicky slabšie krajiny sa recesii nevyhnú. Uviedla to v utorok šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Na fóre organizovanom časopisom Foreign Policy Georgievová uviedla, že fond v rámci novej prognózy, ktorú zverejní v apríli, zhorší vyhliadky tohtoročného rastu globálnej ekonomiky. Ostatná prognóza z januára uvádzala rast svetovej ekonomiky v roku 2022 na úrovni 4,4 %. Už tá predstavovala zhoršenie výhľadu oproti prognóze z októbra, keď MMF uvádzal rast globálnej ekonomiky zhruba o 0,5 percentuálneho bodu vyššie. Dôvodom boli pokračujúce problémy dodávateľských reťazcov.



Najnovší prudký rast cien energií a potravín po útoku Ruska na Ukrajinu a následných sankciách voči Rusku, ako aj sprísňovanie finančných podmienok v dôsledku rastu úrokových sadzieb v bohatších krajinách však bude pre viaceré rozvíjajúce sa ekonomiky predstavovať veľký šok, povedala Georgievová. "To, o čo sme sa usilovali, bolo zrýchľovanie tempa rastu a spomaľovanie inflácie. Veci sa však vyvíjajú presne naopak, tempo rastu sa spomaľuje a miera inflácie zrýchľuje," dodala s tým, že nevylučuje riziko recesie v krajinách, kde sa k slabému rastu pridajú spomínané šoky.



MMF plánuje revidovať svoju prognózu vývoja svetovej ekonomiky počas spoločného jarného zasadnutia so Svetovou bankou vo Washingtone. To sa uskutoční 18. - 24. apríla.



Georgievová a hlavná ekonómka MMF Gita Gopinathová zároveň upozornili na riziko hladu v dôsledku rastu cien potravín, najmä v afrických krajinách, ktoré sú vysoko závislé od dovozu obilia z Ukrajiny a Ruska. Podľa Gopinathovej to môže viesť k opätovnému sociálnemu napätiu v Afrike, na Blízkom východe a v niektorých oblastiach Ázie, dodala však, že MMF je pripravený týmto krajinám pomôcť s financovaním dovozu potravín.