< sekcia Ekonomika
MMF: Vojna na Blízkom východe zasiahne z krajín G7 najviac Britániu
V najnovšom odhade vývoja ekonomiky World Economic Outlook fond výrazne zhoršil odhad rastu britského hospodárstva v tomto roku.
Autor TASR
Londýn/Washington 14. apríla (TASR) - Energetický šok v dôsledku vojny na Blízkom východe zasiahne z priemyselne najrozvinutejších krajín najviac Britániu. Uviedol to v utorok v najnovšej prognóze vývoja svetovej ekonomiky Medzinárodný menový fond (MMF). TASR o tom informuje na základe správy mediálnej spoločnosti BBC.
V najnovšom odhade vývoja ekonomiky World Economic Outlook fond výrazne zhoršil odhad rastu britského hospodárstva v tomto roku. V januári očakával, že ekonomika ostrovnej krajiny vzrastie tento rok o 1,3 %, v utorok však zverejnil, že počíta s rastom už iba o 0,8 %. Ako dôvod uviedol najmä súčasný konflikt na Blízkom východe, ktorý vypukol 28. februára po útoku USA a Izraela na Irán. Ďalšou príčinou je menej redukcií úrokových sadzieb a očakávania, že dôsledky vysokých cien energií budú pretrvávať až do budúceho roka.
Zhoršenie výhľadu rastu britskej ekonomiky o 0,5 percentuálneho bodu oproti januárovej prognóze je najväčšie spomedzi priemyselne najrozvinutejších ekonomík. Revízia smerom nadol je podobná tej zo strany Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Tá minulý mesiac zverejnila prognózu, v rámci ktorej uviedla, že spomedzi štátov väčšej skupiny G20 to bude Británia, ktorú vojna na Blízkom východe zasiahne najviac. Tak ako OECD aj MMF informoval, že Británia je čistým dovozcom energií, čo ju robí citlivou na prudký rast ich cien.
MMF však zároveň očakáva, že na budúci rok sa ekonomika Británie zotaví, pričom by mala byť najrýchlejšie rastúcou ekonomikou v Európe v rámci priemyselne najrozvinutejších štátov G7. Fond odhaduje, že jej rast dosiahne 1,3 %.
V najnovšom odhade vývoja ekonomiky World Economic Outlook fond výrazne zhoršil odhad rastu britského hospodárstva v tomto roku. V januári očakával, že ekonomika ostrovnej krajiny vzrastie tento rok o 1,3 %, v utorok však zverejnil, že počíta s rastom už iba o 0,8 %. Ako dôvod uviedol najmä súčasný konflikt na Blízkom východe, ktorý vypukol 28. februára po útoku USA a Izraela na Irán. Ďalšou príčinou je menej redukcií úrokových sadzieb a očakávania, že dôsledky vysokých cien energií budú pretrvávať až do budúceho roka.
Zhoršenie výhľadu rastu britskej ekonomiky o 0,5 percentuálneho bodu oproti januárovej prognóze je najväčšie spomedzi priemyselne najrozvinutejších ekonomík. Revízia smerom nadol je podobná tej zo strany Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Tá minulý mesiac zverejnila prognózu, v rámci ktorej uviedla, že spomedzi štátov väčšej skupiny G20 to bude Británia, ktorú vojna na Blízkom východe zasiahne najviac. Tak ako OECD aj MMF informoval, že Británia je čistým dovozcom energií, čo ju robí citlivou na prudký rast ich cien.
MMF však zároveň očakáva, že na budúci rok sa ekonomika Británie zotaví, pričom by mala byť najrýchlejšie rastúcou ekonomikou v Európe v rámci priemyselne najrozvinutejších štátov G7. Fond odhaduje, že jej rast dosiahne 1,3 %.