MMF: Vojna na Ukrajine výrazne spomalí rast ekonomík Strednej Ázie

Dubaj 27. apríla (TASR) - Vojna na Ukrajine výrazne spomalí tohtoročný rast ekonomík Strednej Ázie, v štátoch Blízkeho východu a severnej Afriky by však tlak vojnového konfliktu mali zmierniť vysoké ceny ropy. Uviedol to v stredu Medzinárodný menový fond (MMF). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Obidva regióny však budú podľa fondu naďalej pociťovať vplyv rastúcich cien komodít, najmä cien pšenice. "Vojna na Ukrajine bude pre vyhliadky ekonomík dominantným faktorom. Okrem tohto faktora budú výhľad ekonomík ovplyvňovať rýchlejšia než pôvodne očakávaná normalizácia menovej politiky v priemyselne rozvinutých krajinách, spomaľovanie rastu čínskeho hospodárstva a pretrvávajúca pandémia," dodal MMF.



Ako povedal riaditeľ MMF pre Blízky východ a Strednú Áziu Džihád Azúr, s najväčšími problémami budú zápasiť nízkopríjmové krajiny. Dôvodom sú ich nízke rezervy a vysoká závislosť od dovozu pšenice z Ukrajiny a Ruska. MMF za nízkopríjmové krajiny regiónu Strednej Ázie a Blízkeho východu považuje Afganistan, Džibutsko, Kirgizsko, Mauritániu, Somálsko, Sudán, Tadžikistan a Jemen. Tie podľa fondu čelia zvýšeným nákladom na potraviny v rozmedzí od 0,3 do 1,5 % hrubého domáceho produktu (HDP).



Fond informoval, že rast ekonomiky v Strednej Ázii a na Kaukaze by mal tento rok dosiahnuť 2,6 %, zatiaľ čo v minulom roku predstavoval 5,6 %. Príčinou sú úzke obchodné a finančné väzby na Rusko, závislosť od remitancií, ako aj turistov z tejto krajiny.



Dokonca aj na ropu bohatý Azerbajdžan zaznamená tento rok výrazné spomalenie rastu ekonomiky, dodal MMF. Podľa najnovších odhadov by mal HDP Azerbajdžanu dosiahnuť v tomto roku 2,8 %, zatiaľ čo vlani ekonomika vzrástla o 5,6 %. Aj táto krajina je totiž vysoko závislá od turistov z Ruska a Ukrajiny, ako aj od dovozu pšenice a priemyselných hnojív z týchto štátov.



Spomaliť by sa mal aj rast ekonomík Blízkeho východu a severnej Afriky, rozsah spomalenia však nebude taký výrazný ako v prípade Strednej Ázie, dodal fond. Očakáva, že v roku 2022 dosiahne ekonomika štátov Blízkeho východu a severnej Afriky 5-percentný rast. V roku 2021 zaznamenala rast o 5,8 %.



V šiestich ropu produkujúcich štátoch Perzského zálivu sa však rast hospodárstva výrazne zrýchli, najmä vďaka vplyvu vysokých cien ropy. Zatiaľ čo vlani ekonomika týchto štátov dosiahla 2,7-percentný rast, tento rok by mala vzrásť o 6,4 %.