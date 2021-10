MMF vyjadril svojej šéfke podporu, K. Georgievová zostáva vo funkcii

Washington 12. októbra (TASR) - Výkonná rada Medzinárodného menového fondu (MMF) vyjadrila podporu svojej šéfke po tom, ako preskúmala obvinenia, že Kristalina Georgievová počas svojho pôsobenia vo Svetovej banke mala podiel na manipulácii údajov v prospech Číny. Ministerka financií USA Janet Yellenová však šéfke MMF dala najavo, že USA sú pripravené preveriť akékoľvek nové fakty.



Výkonná rada MMF, ktorá má 24 členov, po týždeň trvajúcom skúmaní kauzy vydala vyhlásenie, že informácie, ktoré počas tohto obdobia získala (zahrnovali stretnutia so zástupcami právnickej firmy WilmerHale aj s Georgievovou), nedokázali jednoznačne potvrdiť, že súčasná šéfka MMF sa počas pôsobenia vo Svetovej banke dopustila nekalých praktík.



Škandál sa týkal údajného manipulovania s údajmi v správe SB známej ako Doing Business, ktorá hodnotí krajiny na základe podmienok pre podnikanie. Podľa záverov právnickej firmy WilmerHale mala bulharská ekonómka v období, keď pôsobila vo vedení Svetovej banky (január 2017 - september 2019), tlačiť na zamestnancov, aby upravili údaje v prospech Číny, ktorá bola nespokojná so svojim postavením v rebríčku. V tom období Svetová banka rokovala s Pekingom o zvýšení kapitálu. Šéfkou MMF sa Georgievová stala 1. októbra 2019.



Georgievová obvinenia ostro odmietla. Vyhlásenie Výkonnej rady MMF privítala a ako uviedla, je rada, že obvinenia voči nej sa ukázali ako nepodložené. Šéfka MMF už počas minulého týždňa získala podporu Francúzska a ďalších európskych krajín, na druhej strane USA a Japonsko, ktoré sú najväčšími akcionármi vo fonde, žiadali dôslednejšie preskúmanie obvinení, uviedol zdroj oboznámený s rokovaniami Výkonnej rady MMF.



Nakoniec však aj tieto krajiny súhlasili s postojom európskych členov, že priame dôkazy proti Georgievovej, čo sa týka manipulácie s údajmi, nie sú. Ako informovalo americké ministerstvo financií, súhlasí s ďalšími členmi rady, že vzhľadom na nedostatok priamych dôkazov nie je dôvod na zmenu vo vedení MMF. Podľa ministerky Janet Yellenovej však "správa vyvolala legitímne otázky a obavy a ukázala, že akcionári MMF musia byť ostražití s cieľom zabezpečiť integritu MMF a Svetovej banky".