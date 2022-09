MMF vyzval Britániu, aby prehodnotila zníženie daní pre infláciu

Londýn 28. septembra (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) vyzval vládu Spojeného kráľovstva, aby "prehodnotila" balík znížení daní, ktoré podľa neho môžu podnietiť ďalší rast inflácie a pravdepodobne prehĺbia ekonomickú nerovnosť. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Britská vláda minulý týždeň predstavila balík zníženia daní v hodnote 45 miliárd libier (50,4 miliardy eur), ktorého cieľom je podporiť hospodársky rast. Tento plán však nesprevádzajú škrty vo výdavkoch, čo vyvolávalo obavy, že to zvýši štátny dlh a infláciu, ktorá už dosahuje takmer 40-ročné maximum.



"Vzhľadom na zvýšené inflačné tlaky v mnohých krajinách vrátane Spojeného kráľovstva v tejto chvíli neodporúčame veľké a necielené fiškálne balíčky," uviedol MMF vo vyhlásení, podľa ktorého je dôležité, aby si fiškálna politika "rozumela" s menovou politikou.



Okrem toho podľa fondu povaha plánovaných opatrení v Spojenom kráľovstve pravdepodobne prehĺbi ekonomickú nerovnosť.



Britská libra v pondelok (26. 9.) klesla na rekordné minimum voči americkému doláru v reakcii na obavy investorov z vládnej politiky.



Centrálna banka (Bank of England, BoE) sa v pondelok snažila stabilizovať trhy a uviedla, že je pripravená zvýšiť úrokové sadzby "tak, ako bude potrebné", aby obmedzila infláciu.



Vláda Spojeného kráľovstva zverejní 23. novembra podrobnejší fiškálny plán a nezávislú analýzu Úradu pre rozpočtovú zodpovednosť. "Predstavenie rozpočtu 23. novembra bude pre vládu Spojeného kráľovstva príležitosťou na to, aby zvážila spôsoby, ako poskytnúť podporu, ktorá je cielenejšia, a prehodnotiť daňové opatrenia, najmä tie, z ktorých majú prospech ľudia s vysokými príjmami," poznamenal MMF.



Hovorkyňa britského ministerstva financií v súvislosti s plánmi na zníženie daní uviedla, že vláda sa "zamerala na rast ekonomiky s cieľom zvýšiť životnú úroveň pre všetkých". Novembrové vyhlásenie ministerstva odhalí ďalšie detaily vládneho plánu, ktorý má zabezpečiť pokles dlhu "v strednodobom časovom horizonte", dodala.



(1 EUR =0,89275 GBP)