MMF vyzval Paríž a Rím na šetrenie, naopak Nemci by mali investovať

Washington 19. apríla (TASR) - Taliansko a Francúzsko by mali svoje výdavky redukovať výraznejšie, než momentálne plánujú, naopak Nemecko by malo ísť opačným smerom a objem výdavkov zvýšiť. Uviedol to v piatok Medzinárodný menový fond (MMF). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Aj keď rady MMF nie sú pre krajiny, ktoré nečerpajú jeho pomoc, záväzné, najnovšie vyjadrenia na ich adresu pripomínajú situáciu z obdobia dlhovej krízy. Fond uviedol, že priemyselne vyspelé európske ekonomiky s relatívne vysokým dlhom by mali pristúpiť k výraznejšej fiškálnej konsolidácii, než sa ráta v rámci súčasných vládnych plánov. Týka sa to napríklad Belgicka, Talianska či Francúzska, dodal MMF v rámci svojho ekonomického výhľadu pre Európu.



Riaditeľ MMF pre Európu Alfred Kammer v rozhovore pre agentúru Reuters povedal, že napríklad talianska vláda by mala ukončiť "neefektívne" príspevky na podporu ekologických renovácií domov, ktoré sú v Taliansku známe ako superbonus. Momentálne sa počíta s ich postupným rušením, pričom celkové ukončenie tohto programu sa očakáva až ku koncu budúceho roka.



Francúzsko by zasa finančne výrazne získalo ukončením energetických dotácií, ktoré zaviedlo po invázii Ruska na Ukrajinu v roku 2022, dodal Kammer. Na druhej strane, Nemecko má podľa Kammera "dostatočný fiškálny priestor" na investície do digitalizácie a na podporu verejnej infraštruktúry, ako aj na pomoc firmám v oblasti výskumu a vývoja.



Začiatkom tohto týždňa MMF zhoršil vyhliadky vývoja nemeckej ekonomiky. Po vlaňajšom poklese o 0,3 % by tento rok mala ekonomika Nemecka zaznamenať rast, avšak iba o 0,2 %. MMF pôvodne počítal s rastom o 0,5 %.



Zhoršil aj odhad rastu francúzskej ekonomiky. Najnovšie očakáva, že druhá najväčšia ekonomika v eurozóne vzrastie tento rok o 0,7 % po 0,9-percentnom raste v minulom roku. Fond pôvodne počítal s rastom o 1 %.



V akom rozsahu by Francúzsko a Taliansko malo svoj deficit zredukovať však MMF neuviedol. Taliansko zatiaľ počíta tento rok s rozpočtovým schodkom na úrovni 4,3 % hrubého domáceho produktu (HDP). V budúcom roku by sa mal zmierniť na 3,7 % HDP a v roku 2026 na 3 % HDP. Minister financií však upozornil, že veľa bude závisieť od nových rozpočtových pravidiel Európskej únie.



Francúzska vláda minulý týždeň upravila svoj cieľ rozpočtového schodku v tomto roku na 5,1 % HDP. Pôvodne plánovala dosiahnuť rozpočtový deficit 4,4 % HDP. Zástupcovia ministerstva financií v tejto súvislosti uviedli, že vláda chce verejné výdavky znížiť o ďalších 10 miliárd eur.