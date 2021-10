MMF vyzval štáty na postupný návrat k udržateľnejším rozpočtom

Washington 7. októbra (TASR) - Po období bezprecedentných fiškálnych stimulov na podporu ekonomík zápasiacich s dôsledkami pandémie nového koronavírusu by mali štáty začať plánovať návrat k udržateľnejším rozpočtom. Uviedol to vo štvrtok Medzinárodný menový fond (MMF), podľa ktorého je potrebné, aby si vlády svojimi krokmi získali dôveru investorov.



Ako však fond informoval v najnovšej správe Fiscal Monitor, každý štát si musí zvoliť vhodné načasovanie a tempo fiškálnej konsolidácie, ktorá bude vychádzať zo situácie v krajine. V rámci fiškálnych plánov musia vlády podľa fondu zvažovať viaceré faktory, medzi nimi pandemickú situáciu, fiškálnu zraniteľnosť, tlak v dôsledku starnúcej populácie či historické problémy pri získavaní príjmov do štátneho rozpočtu.



"Sú krajiny, ktoré stále zápasia s pandémiou, čo znamená, že ich prioritou je naďalej zdravotná situácia," uviedol v rozhovore pre agentúru Reuters zástupca šéfa MMF pre fiškálne záležitosti Paulo Mauro. Ako však dodal, iné štáty, kde sa ekonomická aktivita zrýchľuje, by mohli začať uvažovať o postupnom znižovaní rozsahu fiškálnej podpory, ktorú poskytujú ekonomike.