MMF: Zastavenie dodávok ruského plynu zníži HDP Nemecka

Washington/Berlín 20. júla (TASR) - Zastavenie dodávok ruského plynu by v roku 2022 znížilo hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka o 1,5 %. Uviedol to v stredu Medzinárodný menový fond (MMF). TASR správu prevzala z AFP.



Podľa scenára, ktorý vychádzal z predpokladu, že sa dodávky plynu zastavia 1. júna, by po tohtoročnej strate nasledoval negatívny vplyv na úrovni 2,7 % v roku 2023 a zníženie HDP o 0,4 % v roku 2024, uviedol MMF v správe.