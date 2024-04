MMF zhoršil odhad rastu ekonomiky eurozóny dôvodom sú Nemci a Francúzi

Berlín/Paríž 16. apríla (TASR) - Nemecká a francúzska ekonomika, najväčšie v rámci Európskej únie, budú rásť tento aj budúci rok pomalším tempom, než sa pôvodne očakávalo. To sa odrazí aj na vývoji hospodárstva celej eurozóny. Uviedol to v utorok Medzinárodný menový fond (MMF), ktorý zverejnil najnovšie vyhliadky vývoja svetovej ekonomiky (World Economic Outlook). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



V aktualizovanej prognóze MMF upravil odhad vývoja ekonomík Nemecka a Francúzska smerom nadol o 0,3 percentuálneho bodu. Najnovšie tak očakáva, že ekonomika Francúzska, druhá najväčšia v eurozóne, vzrastie tento rok o 0,7 % po 0,9-percentnom raste v minulom roku. Fond pôvodne počítal s miernym zrýchlením tempa rastu.



Najväčšia ekonomika eurozóny, Nemecko, ktorá vlani klesla o 0,3 %, by mala v roku 2024 zaznamenať rast, avšak iba o 0,2 %. MMF pritom pôvodne počítal s rastom o 0,5 %.



Obidve ekonomiky tak budú tento rok zaostávať za očakávaným rastom celej eurozóny, ktorá by podľa nového odhadu MMF mala v roku 2024 vzrásť o 0,8 %. V roku 2023 rast dosiahol 0,4 %. Aj v tomto prípade je to zhoršenie pôvodnej prognózy, keďže MMF v odhade z januára očakával rast ekonomiky menovej únie o 0,9 %. Dôvodom je práve horší než pôvodne predpokladaný vývoj hospodárstva v najväčších ekonomikách eurozóny.



V prípade Nemecka MMF zhoršil pôvodnú prognózu už tretíkrát po sebe, v prípade Francúzska druhýkrát. Napríklad v októbrovej prognóze počítal pri Francúzsku s tohtoročným rastom až o 1,3 %.



Najnovší odhad MMF je pri Nemecku momentálne v súlade s prognózou nemeckej vlády. Čo sa týka francúzskej vlády, tá zhoršila v januári svoju prognózu tohtoročného ekonomického rastu na 1 %, aj tento odhad sa však teraz považuje za príliš optimistický. Francúzska centrálna banka predpokladá v tomto roku rast o 0,8 %, Európska komisia o 0,9 % a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) iba o 0,6 %.



MMF okrem toho predpokladá, že nemecká a francúzska ekonomika budú rásť slabšie než celá eurozóna aj v roku 2025. Rast eurozóny odhaduje MMF v budúcom roku na úrovni 1,5 %, čo oproti pôvodnej prognóze predstavuje zhoršenie o 0,2 percentuálneho bodu. Nemecká ekonomika by mala zaznamenať rast o 1,3 % a francúzska o 1,4 %. V obidvoch prípadoch to znamená redukciu pôvodnej prognózy o 0,3 percentuálneho bodu.