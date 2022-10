MMF zhoršil odhad rastu globálnej ekonomiky v roku 2023

Washington 11. októbra (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) v utorok zhoršil odhad rastu globálnej ekonomiky v roku 2023. Upozornil, že riziká, ktoré ohrozujú globálnu finančnú stabilitu, sa zvýšili. TASR o tom informuje na základe správ AP, AFP a Reuters.



Rast globálnej ekonomiky sa v budúcom roku ďalej spomalí, keďže krajiny zápasia s následkami ruskej invázie na Ukrajinu, špirálovitými nárastom životných nákladov a hospodárskym poklesom.



MMF vo svojej najnovšej správe o globálnej finančnej stabilite varoval, že "globálne prostredie je krehké s búrkovými mrakmi na obzore".



Viac ako tretina globálnej ekonomiky smeruje tento alebo budúci rok k poklesu a tri najväčšie svetové ekonomiky, USA, Čína a Európska únia (EÚ), budú ďalej stagnovať, varoval fond.



"To najhoršie ešte len príde a rok 2023 bude mnohým ľuďom pripadať ako recesia," povedal ekonomický poradca MMF Pierre-Olivier Gourinchas



MMF vo svojej správe znížil svoju odhad rastu globálneho hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2023 na 2,7 %, čo je o 0,2 percentuálneho bodu menej ako v júli. Prognóza na tento rok zostáva nezmenená na úrovni 3,2 %.



Globálny rastový profil je "najslabší" od roku 2001 okrem obdobia globálnej finančnej krízy a najhoršieho obdobia pandémie, uviedol MMF. Odráža to spomalenie najväčších ekonomík vrátane poklesu HDP Spojených štátov v prvej polovici 2022 a blokád spojených s ochorením COVID-19 v Číne, ako aj krízy na jej trhu s nehnuteľnosťami.



Pretrvávajúca zraniteľnosť trhu, sprísnenie likvidity, tvrdohlavo vysoká inflácia a pokračujúce snahy centrálnych bánk na celom svete zvýšiť úrokové sadzby na skrotenie inflácie spolu vytvorili nestále a rizikové prostredie, uvádza sa v správe.



Inflačné tlaky sú širšie a trvalejšie, ako sa pôvodne predpokladalo. Rastúce cenové tlaky sú najbezprostrednejšou hrozbou pre prosperitu, poznamenal Gourinchas.



Očakáva sa, že globálna inflácia dosiahne tento rok vrchol na úrovni 9,5 % a do roku 2024 klesne na 4,1 %. Fond varoval tiež, že mnohé krajiny s nízkymi príjmami sú buď v dlhovej tiesni, alebo sú blízko nej. Aby sa predišlo vlne krízy štátneho dlhu, je potrebný pokrok smerom k reštrukturalizácii dlhu najviac postihnutých štátov.



MMF v rámci revízie prognóz smerom nadol pre najväčšie svetové ekonomiky predpovedá USA tento rok rast o 1,6 %, čo je 0,7 percentuálneho bodu menej pod júlovou prognózou.



"Pokles reálneho disponibilného príjmu naďalej pohlcuje spotrebiteľský dopyt a vyššie úrokové sadzby si vyberajú dôležitú daň na výdavkoch," uviedol MMF. Americký Federálny rezervný systém (Fed) agresívne zvyšuje úrokové sadzby, aby utlmil prudko rastúcu infláciu, ktorá spomaľuje ekonomickú aktivitu. A naznačil, že pravdepodobne prídu ďalšie zvýšenia.



Fond ďalej očakáva, že spomalenie v eurozóne sa v budúcom roku prehĺbi na 0,5 % (namiesto na 1,2 %) z tohoročných 3,1 % (to je pre zmenu o 0,5 percentuálneho bodu viac ako v predchádzajúcom odhade).



Čína dosiahne najnižšie tempo za celé desaťročia s výnimkou obdobia na začiatku pandémie nového koronavírusu. Čínska ekonomika by mala tento rok vzrásť o 3,2 %. Na budúci rok jej výkon stúpne o 4,4 %, ale aj to je o 0,2 percentuálneho bodu menej ako fond predpokladal v júli.



Fond varoval, že zhoršenie prepadu čínskeho realitného sektora by sa mohlo preniesť aj do domáceho bankového sektora a výrazne zaťažiť rast.