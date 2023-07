MMF zhoršil odhad vývoja ekonomiky Saudskej Arábie, Rusku ho vylepšil

Rijád/Moskva 26. júla (TASR) - Kľúčoví producenti v ropnom zoskupení OPEC+ Saudská Arábia a Rusko, ktorí spoločne oznámili znižovanie produkcie ropy, sa ocitli na opačných póloch po revízii výhľadu ekonomického rastu zo strany Medzinárodného menového fondu (MMF). Zatiaľ čo v prípade Ruska fond odhad rastu ekonomiky výrazne zlepšil, pri Saudskej Arábii oznámil najvýraznejšie zhoršenie spomedzi veľkých ekonomík. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Saudská Arábia, v minulom roku najrýchlejšie rastúca ekonomika v rámci skupiny G20, by mala podľa najnovšieho odhadu MMF vzrásť tento rok iba o 1,9 %. Pôvodne fond očakával rast na úrovni 3,1 %. Naopak, v prípade Ruska zlepšil odhad tohtoročného rastu na 1,5 % z pôvodnej prognózy na úrovni 0,7 %. Dôvodom sú výrazné fiškálne stimuly Moskvy v 1. polroku tohto roka.



"Najnovší odhad vývoja ekonomiky Saudskej Arábie odráža znižovanie produkcie ropy oznámené v apríli a júni," uviedol fond v najnovšom výhľade World Economic Outlook, ktorý MMF oficiálne zverejnil v utorok 25. júla. Na problém spojený s redukciou ťažby a vývozu ropy zo strany Saudskej Arábie poukázali aj údaje za máj. Príjmy krajiny z exportu vrátane ropy a ropných produktov dosiahli v danom mesiaci 19 miliárd USD (17,19 miliardy eur). To je najnižšia hodnota exportu od septembra 2021.



Niektorí analytici dokonca varovali, že ekonomika Saudskej Arábie môže zaznamenať pokles, najmä vtedy, ak bude Rijád pokračovať v obmedzovaní produkcie až do konca roka. V minulom roku hrubý domáci produkt (HDP) krajiny pritom vzrástol o 9 %. Dôvodom bolo najmä prudké zvýšenie cien ropy po tom, ako Rusko vo februári zaútočilo na Ukrajinu.



Fondom predpokladaný rast saudskej ekonomiky v tomto roku o 1,9 % je síce o niečo výraznejší než v prípade USA, kde sa očakáva rast o 1,8 %, avšak v prípade porovnateľných veľkých rozvíjajúcich sa ekonomík, ako sú India a Čína, je očakávaný rast Saudskej Arábie veľmi slabý. Takýto vývoj ekonomiky Saudskej Arábie negatívne zasiahne ďalšie krajiny na Blízkom východe a v strednej Ázii, dodal MMF. Fond očakáva, že hospodársky rast v celom regióne dosiahne tento rok iba 2,5 %, zatiaľ čo v roku 2022 predstavoval 5,4 %.



(1 EUR = 1,1051 USD)