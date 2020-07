MMF zhoršil prognózu ekonomiky Blízkeho východu a Strednej Ázie

Dubaj 13. júla (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) zhoršil odhad vývoja ekonomiky regiónu Blízkeho východu a Strednej Ázie. Dôvodom je, že ekonomiky v tejto oblasti boli v poslednom období poškodené dvakrát - na jednej strane poklesom cien ropy a na druhej pandémiou nového koronavírusu.



MMF v pondelok informoval, že región, ktorý zahrnuje približne 30 krajín, by mal tento rok zaznamenať pokles reálneho hrubého domáceho produktu (HDP) o 4,7 %. To je o dva percentuálne body horšia prognóza, než fond predpokladal v apríli.



Pandémia nového koronavírusu zasiahla kľúčové sektory v regióne, ako je cestovný ruch a obchod. Navyše, nízke ceny ropy zredukovali príjmy veľkých ropných koncernov. "Tieto faktory zasiahli ekonomiku v 1. polroku omnoho výraznejšie, než sa očakávalo. Okrem toho, zotavovanie bude tiež miernejšie, než naznačovali pôvodné odhady," uviedol MMF.



Najviac sa pod redukciu prognózy podpísali krajiny patriace medzi významných ropných producentov na Blízkom východe a v severnej Afrike, ako aj Pakistan a Afganistan, pri ktorých fond výraznejšie znížil odhad ekonomického vývoja. Hospodársky vývoj na Kaukaze a v Strednej Ázii bol revidovaný smerom nadol v menšej miere. Napríklad ropní producenti v oblasti Perzského zálivu by tento rok mali zaznamenať kombinovaný pokles ekonomiky o 7,1 %, zatiaľ čo v apríli fond počítal s poklesom o necelé 3 %.