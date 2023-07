Medzinárodný menový fond zlepšil odhad rastu globálnej ekonomiky

Washington 25. júla (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) v utorok mierne zlepšil svoj výhľad rastu globálnej ekonomiky v tomto roku, vzhľadom na jej odolnosť v 1. štvrťroku. Upozornil však, že pretrvávajúce problémy tlmia jej strednodobý výhľad. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



MMF vo svojej najnovšej aktualizácii Svetového ekonomického výhľadu (World Economic Outlook, WEO) uviedol, že inflácia klesá a akútny stres v bankovom sektore ustúpil, ale balans rizík, ktorým čelí globálna ekonomika, zostal naklonený smerom nadol a úvery sú napäté.



Fond najnovšie predpokladá rast globálneho reálneho hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2023 o 3 %, čo je o 0,2 percentuálneho bodu viac v porovnaní s aprílovou prognózou. Výhľad na rok 2024 však ponechal nezmenený, tiež na úrovni 3 %.



To je pokles oproti nárastu HDP o 6,3 % v roku 2021 a 3,5 % v minulom roku.



Prognóza rastu v rokoch 2023 a 2024 je podľa historických štandardov slabá, výrazne pod ročným priemerom 3,8 % zaznamenaným v rokoch 2000 - 2019, najmä v dôsledku slabšej výroby vo vyspelých ekonomikách. Na tejto úrovni by mohla zostať roky, povedal hlavný ekonóm MMF Pierre-Olivier Gourinchas. Súvisí to aj so starnutím svetovej populácie, najmä v krajinách ako Čína, Nemecko a Japonsko. Nové technológie by mohli v nadchádzajúcich rokoch zvýšiť produktivitu, ale môžu tiež narušiť trhy práce.



MMF predpovedá, že globálna inflácia v roku 2023 klesne na 6,8 % z 8,7 % v roku 2022 a na 5,2 % v roku 2024. Jadrová inflácia (bez cien energií a potravín) sa zníži na 6 % v roku 2023 zo 6,5 % v roku 2022 a na 4,7 % v roku 2024.



Podľa Gourinchasa môže trvať do konca roka 2024 alebo začiatku roka 2025, kým inflácia dosiahne ciele centrálnych bankárov a skončí sa súčasný cyklus sprísňovania menovej politiky.



MMF varoval, že inflácia by sa mohla zvýšiť, ak sa vojna na Ukrajine zintenzívni, pre obavy z dôsledkov odstúpenia Ruska od dohody o bezpečnom koridore na vývoz obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov, alebo ak extrémnejšie zvýšenie teploty spôsobené fenoménom El Nino vytlačí ceny komodít nahor.



Tempo rastu svetového obchodu klesá, podľa MMF v roku 2023 dosiahne len 2 % a v roku 2024 sa zrýchli na 3,7 %, ale to bude výrazne pod úrovňou 5,2 % v roku 2022.



MMF zvýšil odhad rastu ekonomiky USA na 1,8 % v roku 2023 oproti 1,6 % v apríli, keďže trh práce zostal silný.



Prognózu pre Čínu, druhú najväčšiu svetovú ekonomiku, ponechal nezmenenú na úrovni 5,2 % v roku 2023 a 4,5 % v roku 2024.



Fond však revidoval nadol výhľad pre Nemecko, najväčšiu európsku ekonomiku, a očakáva jej pokles o 0,3 % v tomto roku namiesto zníženia o 0,1 % v apríli. Na druhej strane, výrazne zlepšil svoju predpoveď pre Spojené kráľovstvo, kde očakáva rast HDP o 0,4 % oproti aprílovému poklesu o 0,3 %.



V prípade eurozóny predpokladá fond rast HDP v roku 2023 o 0,9 % a v roku 2024 o 1,5 %. To je v oboch prípadoch o 0,1 percentuálneho bodu viac ako v apríli.