MMF zlepšil odhad tohtoročného rastu ekonomiky Ázie na vyše 7 %

Tokio 13. apríla (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) zlepšil odhad vývoja ázijskej ekonomiky v tomto roku, pričom počíta s vyše 7-percentným rastom regiónu. Zároveň však upozornil na rozdiely medzi jednotlivými ekonomikami, najmä v súvislosti s ich závislosťou od cestovného ruchu.



MMF v najnovšej prognóze odhaduje tohtoročný rast ekonomiky ázijských krajín na 7,6 %. V predchádzajúcej prognóze z októbra minulého roka odhadoval fond rast na úrovni 6,9 %. V budúcom roku by sa tempo rastu ázijskej ekonomiky malo spomaliť na 5,4 %.



Ázia sa zotavuje z minuloročného prepadu spôsobeného pandémiou nového koronavírusu, medzi štátmi sú však veľké rozdiely. Zatiaľ, čo niektoré ťažia z globálneho rastu dopytu po produktoch, iné, ktoré sú závislé od cestovného ruchu, trpia, povedal zástupca riaditeľa MMF pre Áziu a Tichomorie Jonathan Ostry. Ako dodal, kľúčové bude tempo očkovania, ale aj účinnosť vakcín proti novým mutáciám a o ďalšom vývoji rozhodne aj to, či nedôjde k ďalším vlnám nového koronavírusu. Všetko sú to podľa zástupcu MMF nemalé riziká, ktoré môžu tempo rastu ázijskej ekonomiky ovplyvniť.



Vyhliadky regiónu však môžu ovplyvniť aj ďalšie faktory. K nim patrí americká fiškálna a menová politika. Zatiaľ čo mohutné fiškálne stimuly americkej vlády sú pre ázijské ekonomiky orientované na export pozitívnym faktorom, rýchlejšie než očakávané zvyšovanie úrokových sadzieb bude mať presne opačný efekt a ázijské krajiny budú čeliť odlevu kapitálu.