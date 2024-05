MMF zlepšil odhad vývoja Číny v tomto aj budúcom roku

Peking 29. mája (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) zlepšil odhad vývoja čínskej ekonomiky v tomto aj budúcom roku. Ak sa jeho najnovšia prognóza vyplní, Číne sa podarí splniť tohtoročný rastový cieľ, ktorý si na začiatku roka dala čínska vláda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



MMF v stredu uviedol, že vzhľadom na "vysoký rast" v 1. štvrťroku počíta s rastom čínskej ekonomiky v tomto roku o 5 %. V predchádzajúcom odhade počítal s rastom hrubého domáceho produktu (HDP) Číny o 4,6 %. V prípade potvrdenia nového odhadu fondu tak čínska vláda splní cieľ v oblasti rastu ekonomiky, ktorý predstavuje rast okolo 5 % a ktorý mnohí ekonómovia považujú za ambiciózny.



O 0,4 percentuálneho bodu zlepšil fond aj odhad rastu najväčšej ázijskej ekonomiky na rok 2025. To znamená, že v budúcom roku by ekonomika Číny mala vzrásť o 4,5 %.



Fond však upozornil, že v ďalších rokoch bude tempo rastu pokračovať v spomaľovaní, pričom v roku 2029 očakáva rast o 3,3 %. Ako dôvod MMF uviedol starnutie populácie a slabší rast produktivity.



"K zlepšeniu prognózy na tento rok sme pristúpili v reakcii na vývoj v 1. štvrťroku. Za toto obdobie zaznamenala Čína výraznejšie než očakávané tempo rastu, navyše, odvtedy prijala ďalšie opatrenia," uviedla v Pekingu prvá zástupkyňa šéfky MMF Gita Gopinathová.



Čínsky štatistický úrad v polovici apríla zverejnil údaje za 1. kvartál, podľa ktorých vzrástol HDP Číny medziročne o 5,3 % po raste o 5,2 % v poslednom štvrťroku 2023. Analytici pritom očakávali spomalenie tempa rastu na 4,9 %.



Čo sa týka inflácie, MMF počíta s jej zrýchlením, podľa Gopinathovej by však nemala dosahovať vysoké úrovne. "Očakáva sa, že inflácia bude rásť, celkovo však zostane na nízkej úrovni. Jadrová inflácia by mala pokračovať iba v miernom tempe rastu a za rok 2024 dosiahnuť v priemere 1 %," dodala Gopinathová.