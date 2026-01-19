< sekcia Ekonomika
MMF zlepšil odhad vývoja poľskej ekonomiky v tomto roku
MMF v najnovšom odhade vývoja svetovej ekonomiky uviedol, že hrubý domáci produkt (HDP) Poľska by mal tento rok dosiahnuť 3,5 %. Pôvodnú prognózu tak zlepšil o 0,4 percentuálneho bodu.
Autor TASR
Varšava 19. januára (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) zlepšil prognózu vývoja poľskej ekonomiky v tomto roku. Tá by tak mala rásť výraznejšie než iba tempom tesne nad 3 %. Na ďalší rok však odhad očakávaného tempa rastu mierne zhoršil. Informovala o tom agentúra PAP.
MMF v najnovšom odhade vývoja svetovej ekonomiky uviedol, že hrubý domáci produkt (HDP) Poľska by mal tento rok dosiahnuť 3,5 %. Pôvodnú prognózu tak zlepšil o 0,4 percentuálneho bodu.
Podľa poľského ministra financií a hospodárstva Andrzeja Domaňského je to v rámci nového výhľadu zo strany MMF jedna z najvýraznejších revízií smerom nahor. „Podľa analytikov MMF by HDP Poľska mal rásť výraznejšie než globálna ekonomika a zároveň najvýraznejšie spomedzi veľkých ekonomík Európskej únie,“ povedal Domaňski.
Na porovnanie, rast globálnej ekonomiky odhaduje MMF v tomto roku na úrovni 3,3 %. Oproti odhadu z októbra minulého roka to znamená zlepšenie o 0,2 percentuálneho bodu.
V prípade roka 2027 však fond odhad vývoja poľskej ekonomiky zhoršil. Zatiaľ čo v pôvodnej prognóze počítal so spomalením tempa rastu na 2,9 %, teraz odhaduje, že poľská ekonomika spomalí rast na 2,7 %.
