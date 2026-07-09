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MMF zlepšil odhad vývoja poľskej ekonomiky v tomto roku
MMF vo výhľade o vývoji ekonomiky Poľska uviedol, že v roku 2026 počíta s jej rastom o 3,4 %.
Autor TASR
Varšava 9. júla (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) zlepšil odhad vývoja poľskej ekonomiky na tento rok. Informovala o tom agentúra PAP, ktorá sa odvolala na aktualizovanú správu o výhľade vývoja svetovej ekonomiky. Tú fond zverejnil tento týždeň.
MMF vo výhľade o vývoji ekonomiky Poľska uviedol, že v roku 2026 počíta s jej rastom o 3,4 %. Oproti predchádzajúcemu odhadu z polovice apríla tohto roka to predstavuje zlepšenie o 0,1 percentuálneho bodu.
Nový odhad však stále nedosahuje pôvodnú prognózu rastu poľskej ekonomiky na rok 2026, ktorú fond zverejnil na začiatku roka. Vtedy počítal s rastom o 3,5 %.
Na budúci rok fond svoj odhad nemenil. Aj naďalej tak predpokladá, že poľská ekonomika zaznamená výrazné spomalenie tempa rastu, pričom rast odhaduje na úrovni 2,4 %.
MMF vo výhľade o vývoji ekonomiky Poľska uviedol, že v roku 2026 počíta s jej rastom o 3,4 %. Oproti predchádzajúcemu odhadu z polovice apríla tohto roka to predstavuje zlepšenie o 0,1 percentuálneho bodu.
Nový odhad však stále nedosahuje pôvodnú prognózu rastu poľskej ekonomiky na rok 2026, ktorú fond zverejnil na začiatku roka. Vtedy počítal s rastom o 3,5 %.
Na budúci rok fond svoj odhad nemenil. Aj naďalej tak predpokladá, že poľská ekonomika zaznamená výrazné spomalenie tempa rastu, pričom rast odhaduje na úrovni 2,4 %.