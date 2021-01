MMF zlepšil odhad vývoja svetovej ekonomiky v tomto roku

Opakovaná správa Washington 26. januára (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) zlepšil odhad vývoja svetovej ekonomiky na tento rok a priaznivejšie čísla zverejnil aj v prípade roka 2020. Za ten aj naďalej počíta s poklesom ekonomiky, avšak v menšej miere, než uvádzal v jesennej prognóze.



Ako fond v utorok informoval, tento rok očakáva rast svetovej ekonomiky o 5,5 %. To znamená zlepšenie prognózy v porovnaní s prognózou z októbra, v rámci ktorej počítal s rastom globálnej ekonomiky v roku 2021 o 5,2 %. Ako dôvod uviedol spustenie vakcinácií v závere minulého roka, ktoré zvýšili nádej, že pandémiu sa podarí dostať pod kontrolu.



Fond zároveň zlepšil odhad vývoja svetovej ekonomiky za minulý rok. Zatiaľ čo v októbrovej prognóze očakával pokles globálnej ekonomiky za rok 2020 o 4,4 %, teraz počíta s poklesom o 3,5 %. Pod optimistickejšiu prognózu sa podľa fondu podpísal lepší než pôvodne očakávaný vývoj v druhej polovici roka.



MMF však opäť varoval, že svetová ekonomika aj naďalej čelí "mimoriadnej neistote," pričom rizikom sú najmä ďalšie vlny pandémie a mutácie nového koronavírusu. Ako dodal, aktivita vo svete zostane hlboko po odhadmi tohtoročného vývoja ekonomiky z obdobia pred nástupom pandémie.



MMF odhaduje, že za roky 2020 - 2021 zaznamená pád pod hranicu extrémnej chudoby takmer 90 miliónov ľudí. Pandémia úplne vymaže pokrok, ktorý sa podarilo v oblasti znižovania chudoby dosiahnuť za posledných 20 rokov.



Spojené štáty, najväčšia ekonomika sveta, by mali tento rok zaznamenať rast o 5,1 % po minuloročnom očakávanom poklese o 3,4 %. To je výrazné zlepšenie tohtoročnej proognózy, keďže v októbri očakával fond rast ekonomiky USA v tomto roku iba o 3,1 %. Prispel k tomu najmä decembrový balík stimulov na podporu ekonomiky v objeme 900 miliárd USD. Ekonómovia nevylučujú ďalšie zlepšenie prognózy pre ekonomiku USA, ak Kongres schváli nový balík pomoci predložený súčasným prezidentom Joeom Bidenom v objeme 1,9 bilióna USD.



Druhá najväčšia ekonomika sveta, Čína, by tento rok mala zaznamenať prudké zrýchlenie rastu. Po tom, ako v minulom roku vzrástla o 2,3 %, by v roku 2021 mala dosiahnuť podľa MMF rast na úrovni 8,1 %.



Ešte výraznejší rast než v Číne očakáva fond v prípade Indie. Jej ekonomika by mala tento rok vzrásť až o 11,5 %, čo je o 2,7 percentuálneho bodu lepší odhad než v októbri. Ak sa odhad naplní, bude to zároveň najväčší ekonomický obrat spomedzi veľkých ekonomík po tom, ako v minulom roku klesla o 8 %.



Čo sa týka eurozóny, MMF predpokladá v tomto roku rast ekonomiky na úrovni 4,2 % po minuloročnom poklese o 7,2 %. V októbrovej prognóze očakával pokles ekonomiky eurozóny v roku 2020 o 8,3 %. V prípade súčasného roka je však najnovší odhad horší, keďže v októbrovej prognóze počítal fond s rastom ekonomiky menového bloku o 5,4 %.