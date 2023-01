MMF zlepšil odhad vývoja svetovej ekonomiky v tomto roku

Washington 31. januára (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) zlepšil odhad vývoja svetovej ekonomiky na tento rok a počíta s rastom o takmer 3 %. Pod zlepšené vyhliadky vývoja globálneho hospodárstva sa podpísalo najmä otváranie sa čínskej ekonomiky po dlhom období protipandemických opatrení, ktoré by malo čiastočne kompenzovať tlak spôsobený zvyšovaním úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Ako uviedol MMF v najnovšom odhade, tento rok by globálna ekonomika mala vzrásť o 2,9 %. To znamená zlepšenie pôvodnej prognózy z októbra o 0,2 percentuálneho bodu. Oproti roku 2022 to však stále znamená spomalenie tempa rastu o 0,5 percentuálneho bodu.



V roku 2024 by sa rast svetovej ekonomiky mal v porovnaní s rokom 2023 zrýchliť na 3,1 %, predpokladá MMF. V tomto prípade to však predstavuje mierne zhoršenie pôvodnej prognózy z októbra, keď MMF očakával v roku 2024 zrýchlenie rastu na 3,2 %.



Fond zlepšil v rámci novej prognózy odhad na tento rok pre USA aj eurozónu. V prípade USA očakával v októbrovom odhade rast o 1 %, teraz počíta s tohtoročným rastom o 1,4 %. Oproti roku 2022 to však predstavuje spomalenie z 2 %. V roku 2024 očakáva MMF spomalenie tempa rastu na 1 %.



Ekonomika eurozóny bude rásť v porovnaní s USA tento rok pomalšie, opäť však o niečo výraznejšie, než MMF predpokladal pred tromi mesiacmi. Vtedy stanovil eurozóne rast v tomto roku na úrovni 0,5 %, v najnovšom odhade počíta s rastom o 0,7 %. Ako fond dodal, Európa sa dokázala na vyššie energetické náklady adaptovať rýchlejšie, než sa predpokladalo, a aj nedávne zmiernenie cien energií regiónu pomohlo. Oproti vývoju v minulom roku je to však stále výrazné spomalenie rastu, keďže za rok 2022 predpokladá fond rast ekonomiky eurozóny o 3,5 %. V roku 2024 odhaduje fond pre menový blok zrýchlenie rastu na 1,6 %.



Británia je jedinou z veľkých priemyselne rozvinutých ekonomík, ktoré v roku 2023 podľa fondu zaznamenajú recesiu. MMF očakáva, že ekonomika Británie klesne tento rok o 0,6 %, najmä v dôsledku rastúcich životných nákladov domácností vrátane energií a úverov na bývanie.



Čo sa týka Číny, druhej najväčšej ekonomiky sveta, MMF revidoval odhad jej rastu výrazne smerom nahor. Zatiaľ čo v októbri počítal s tohtoročným rastom čínskej ekonomiky o 4,4 %, teraz očakáva, že rast dosiahne 5,2 %. Prispela k tomu zmena v protipandemických opatreniach Číny, ktorá v závere minulého roka ukončila politiku nulovej tolerancie voči covidu. Práve tieto opatrenia spomalili rast čínskeho hospodárstva vlani na 3 %, čo bolo najslabšie tempo rastu za viac než štyri desaťročia.



MMF zároveň uviedol, že v roku 2024 by sa tempo rastu čínskej ekonomiky malo oproti terajšiemu roku spomaliť na 4,5 %. Následne by v strednodobom horizonte mal rast pokračovať tempom pod 4 %.



Na druhej strane, MMF počíta s robustným rastom ekonomiky Indie. V jej prípade fond ponechal odhad z októbra nezmenený, čo znamená rast o 6,1 %. V roku 2024 by sa potom tempo rastu malo zrýchliť na 6,8 % a dosiahnuť tak výsledky za rok 2022. Práve Čína a India by sa na tohtoročnom raste svetovej ekonomiky mali spolu podieľať viac než 50 %.



Čo sa týka vývoja inflácie vo svete, tá by podľa fondu mala v tomto roku dosiahnuť 6,6 % a v nasledujúcom roku by sa mala zmierniť na 4,3 %. Napriek tomu stále zostane nad predpandemickou úrovňou okolo 3,5 %, dodal MMF.