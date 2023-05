MMF zlepšil prognózu tohtoročného vývoja ekonomiky Ázie

Peking 2. mája (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) zlepšil odhad vývoja ekonomiky Ázie, pričom očakávania vkladá najmä do Číny, ktorá sa pomaly zotavuje z predchádzajúcich vládnych obmedzení zavedených proti šíreniu ochorenia COVID-19. Fond však zároveň varoval pred rizikami pretrvávajúcej vysokej inflácie a výkyvov na globálnych trhoch v dôsledku problémov v bankovom sektore západných krajín. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Kľúčové pre vývoj ázijskej ekonomiky bude v tomto roku opätovné otváranie sa Číny po dlhom období vládnej politiky nulovej tolerancie voči covidu. "Z rozhodujúcich ekonomík sa najdynamickejšie budú tento rok rozvíjať Ázia a Tichomorie, k čomu prispievajú najmä priaznivé vyhliadky ekonomík Číny a Indie," uviedol MMF v najnovšej správe o ekonomických vyhliadkach ázijského regiónu.



Ekonomika celej Ázie by podľa MMF mala tento rok vzrásť o 4,6 % po 3,8-percentnom raste v predchádzajúcom roku. Oproti ostatnej prognóze z októbra minulého roka to znamená zlepšenie o 0,3 percentuálneho bodu. Ťahúňmi budú Čína a India, kde fond očakáva v roku 2023 rast o 5,2 %, respektíve o 5,9 %.



Čo sa však týka budúceho roka, MMF prognózu rastu mierne zhoršil. V októbri počítal s rastom celého regiónu o 4,6 %, teraz predpokladá, že rast dosiahne 4,4 %. Zároveň upozornil na riziká ako dlhšie trvajúca inflácia, než sa pôvodne čakalo, tlak na globálny dopyt a výkyvy v európskom a americkom bankovom sektore. "Vplyv otrasov v americkom a európskom finančnom sektore na ázijský región sa zatiaľ darí zvládať, Ázia je však naďalej citlivá na sprísňovanie finančných podmienok a náhle preceňovanie aktív," dodal fond.



Navyše, aj keď v budúcom roku bude jedným z ťahúňov regiónu opäť Čína, riziko, ktoré čínska vláda musí riešiť, predstavuje tamojší realitný sektor. Ako povedal zástupca riaditeľa Oddelenia MMF pre Áziu a Tichomorie Thomas Helbling, doterajšie kroky vlády na podporu realitného sektora pomohli totiž skôr veľkým developerom. Regióny s menšími a slabšími hráčmi na trhu zatiaľ signály zotavovania nevykazujú.