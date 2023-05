MMF zlepšil vyhliadky britskej ekonomiky, nepočíta s pádom do recesie

Londýn 23. mája (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) zlepšil prognózu vývoja britskej ekonomiky, pričom už neočakáva jej pokles. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



MMF v najnovšom odhade uviedol, že britská ekonomika vzrastie tento rok o 0,4 %. Ešte minulý mesiac fond počítal s poklesom, a to o 0,3 %.



Za zlepšenou prognózou sú nečakane dobré výsledky v oblasti dopytu. Čiastočne k tomu prispelo rýchlejšie než očakávané zvyšovanie miezd, zmiernenie energetických nákladov, zlepšenie podnikateľskej nálady a normalizácia v oblasti globálnych dodávateľských reťazcov.



Najmä klesajúce ceny energií by mali výraznejšie zmierniť mieru inflácie, dodal MMF. Očakáva, že inflácia v Británii dosiahne tento rok zhruba 5 % a do polovice roka 2025 by sa mohla dostať pod úroveň inflačného cieľa stanoveného na úrovni 2 %.



Čo sa týka ekonomiky, po predpokladanom tohtoročnom raste o 0,4 % by sa v budúcom roku mal rast zrýchliť na 1 %. Ďalšie zrýchlenie tempa rastu hospodárstva odhaduje MMF v roku 2025, konkrétne na 2 %. V nasledujúcom roku počíta fond s udržaním rastu na 2-percentnej úrovni, neskôr však počíta s jeho spomalením, pričom v dlhodobom horizonte predpokladá rast okolo 1,5 %.