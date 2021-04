Menový fond zvýšil prognózu rastu svetovej ekonomiky na 6 %

Washington 6. apríla (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) zlepšil svoju prognózu rastu globálnej ekonomiky druhýkrát za tri mesiace. Varoval však pred zvyšovaním nerovností a rozdielmi medzi priemyselnými a menej rozvinutými ekonomikami. MMF aktuálne počíta v tomto roku so zvýšením o 6 %. Ešte v januári očakával nárast o 5,5 %. To by bola najprudšia expanzia svetovej ekonomiky za viac než 40 rokov zaznamenávania údajov. V minulom roku globálny HDP klesol o 3,3 %, čo bola najvýraznejšia kontrakcia od Veľkej depresie.