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MMF:Globálna ekonomika zvládla energetický šok lepšie než sa očakávalo
Investície súvisiace s umelou inteligenciou v Spojených štátoch a ďalších krajinách zase podporujú tržby firiem a spotrebiteľský dopyt.
Autor TASR
Washington 26. augusta (TASR) - Globálna ekonomika zvládla energetický šok spôsobený narušením lodnej dopravy v Hormuzskom prielive lepšie, ako sa očakávalo, hoci kríza sa ešte neskončila, vyhlásila v stredu výkonná riaditeľka Medzinárodného menového fondu Kristalina Georgievová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Obavy z vplyvu energetického šoku na globálnu ekonomiku sa zatiaľ nenaplnili vďaka kombinácii viacerých faktorov, povedala Georgievová na brífingu, ktorý sa uskutočnil pred budúcotýždňovým stretnutím ministrov financií skupiny G20. Medzi tieto faktory šéfka MMF zaradila čerpanie existujúcich zásob ropy a plynu v mnohých krajinách, zvyšovania dodávok energií z regiónov mimo Perzského zálivu, nižší dopyt po energii, zvýšenú kapacitu obnoviteľných zdrojov a návrat k výrobe energie z uhlia v niektorých krajinách. Investície súvisiace s umelou inteligenciou v Spojených štátoch a ďalších krajinách zase podporujú tržby firiem a spotrebiteľský dopyt.
Georgievová zároveň upozornila, že nie je dôvod byť spokojný so súčasným stavom, pričom poznamenala, že ceny ropy sú od polovice júna zvýšené, hoci sa nachádzajú výrazne pod maximami, ktoré zaznamenali na vrchole krízy na jar.
„Obnovený rast cien ropy by mohol podporiť infláciu a prinútiť centrálne banky pokračovať v reštriktívnom politickom postoji, čo by ovplyvnilo náklady na obsluhu dlhu a hospodársku aktivitu,“ uzavrela šéfka MMF.
Obavy z vplyvu energetického šoku na globálnu ekonomiku sa zatiaľ nenaplnili vďaka kombinácii viacerých faktorov, povedala Georgievová na brífingu, ktorý sa uskutočnil pred budúcotýždňovým stretnutím ministrov financií skupiny G20. Medzi tieto faktory šéfka MMF zaradila čerpanie existujúcich zásob ropy a plynu v mnohých krajinách, zvyšovania dodávok energií z regiónov mimo Perzského zálivu, nižší dopyt po energii, zvýšenú kapacitu obnoviteľných zdrojov a návrat k výrobe energie z uhlia v niektorých krajinách. Investície súvisiace s umelou inteligenciou v Spojených štátoch a ďalších krajinách zase podporujú tržby firiem a spotrebiteľský dopyt.
Georgievová zároveň upozornila, že nie je dôvod byť spokojný so súčasným stavom, pričom poznamenala, že ceny ropy sú od polovice júna zvýšené, hoci sa nachádzajú výrazne pod maximami, ktoré zaznamenali na vrchole krízy na jar.
„Obnovený rast cien ropy by mohol podporiť infláciu a prinútiť centrálne banky pokračovať v reštriktívnom politickom postoji, čo by ovplyvnilo náklady na obsluhu dlhu a hospodársku aktivitu,“ uzavrela šéfka MMF.