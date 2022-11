MMF:Stretnutie Bidena a Ťin-pchinga bolo pozitívne pre globálny obchod

Nusa Dua 16. novembra (TASR) - Stretnutie amerického prezidenta Joea Bidena a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga je veľmi konštruktívnym signálom, že obchodné spory medzi dvomi najväčšími ekonomikami by sa mohli zmierniť, uviedla šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová.



Lídri vyzvali na ukončenie ruskej vojny na Ukrajine. Jednou z príčin bolo aj to, že konflikt je najdôležitejším faktorom spôsobujúcim spomaľovanie globálnej ekonomiky, uviedla Georgievová pre agentúru Reuters po skončení samitu skupiny G20.



Stretnutie Bidena a Siho podľa nej vyslalo "veľmi dôležitú správu do sveta, že medzinárodná spolupráca je dôležitá pre nás všetkých".



Georgievová pripomenula varovanie MMF pred negatívnymi následkami fragmentácie sveta do geopolitických blokov, na jednej strane USA s ich západnými spojencami a na druhej strane Čína a ďalšie štátom riadené ekonomiky. To by podľa odhadu MMF výrazne znížilo globálny hrubý domáci produkt (HDP).



Georgievová pripomenula, že clá, ktoré uvalili USA na čínske tovary, platia americkí spotrebitelia. "A to je to posledné, čo môžeme chcieť v čase vysokej inflácie," doplnila. Dodala, že aj Čína uznáva svoju závislosť od vzájomnej spolupráce, keďže jej ekonomika sa ocitla v ťažkej situácii.