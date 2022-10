MMF:Ukrajina bude možno potrebovať zo zahraničia až 5 mld. USD mesačne

Washington/Kyjev 25. októbra (TASR) - Ukrajina bude v budúcom roku potrebovať z externých zdrojov v prípade optimistického scenára približne 3 miliardy USD (3,04 miliardy eur) mesačne. Nie je však vylúčené, že suma môže vzrásť až na 5 mld. USD na mesiac, ak by sa útoky Ruska zintenzívnili. Povedala to v utorok šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová. Informovala o tom agentúra Reuters.



Šéfka MMF na konferencii v Berlíne uviedla, že fond spolupracuje s Ukrajinou na implementácii makroekonomickej politiky a zástupcovia MMF sa minulý týždeň stretli vo Viedni z predstaviteľmi Ukrajiny, aby prerokovali finančné potreby štátu. "Boli sme súčasťou riešenia vo fáze núdze a budeme súčasťou riešenia aj vo fáze zotavovania," povedala.



V prípade najlepšieho možného scenára sa potreba externého financovania Ukrajiny odhaduje v roku 2023 zhruba na 3 miliardy USD mesačne. Náklady však môžu rýchlo vzrásť na 4 miliardy USD na dodatočný dovoz plynu a obnovu infraštruktúry a "v prípade, že útoky Ruska budú ešte dramatickejšie, náklady by sa mohli vyšplhať na 5 miliárd USD mesačne," dodala šéfka MMF.



(1 EUR = 0,9861 USD)