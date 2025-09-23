< sekcia Ekonomika
MNB ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na 6,5 %
Autor TASR
Budapešť 23. septembra (TASR) - Maďarská centrálna banka v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie menovej politiky. Dôvodom sú pretrvávajúce inflačné tlaky. TASR o tom informuje na základe správy portálu Investing.com.
Menový výbor Magyar Nemzeti Bank (MNB) ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni 6,5 % už 12. mesiac po sebe. Analytici očakávajú, že MNB by mohla uvoľniť menovú politiku až na konci roka 2025.
Medziročná miera inflácie v Maďarsku dosiahla v auguste 4,3 % a prekonala cieľové pásmo centrálnej banky 2 % až 4 %. Rast miezd je naďalej vysoký a v júli jeho medziročné tempo dosiahlo 9 %.
