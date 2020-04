Mnohé britské firmy rátajú v kríze s dočasným prepúšťaním zamestnancov

Londýn 2. apríla (TASR) - Viaceré britské firmy sa rozhodli v najbližšom období znížiť počty zamestnancov s cieľom riešiť akútne problémy spojené so šírením nového koronavírusu. Poukázali na to dva prieskumy zverejnené vo štvrtok. Jeden prieskum zverejnil britský štatistický úrad (ONS) a druhý Britská obchodná komora (BCC).



Podľa ONS k prepúšťaniu pristúpila zhruba štvrtina firiem. "Približne 27 % z podnikov, ktoré sa zúčastnili na najnovšom prieskume, uviedlo, že v krátkodobom horizonte sa rozhodli pristúpiť k zníženiu počtu zamestnancov," informoval ONS. Naopak, nových zamestnancov sa dočasne rozhodlo prijať približne 5 % anketovaných firiem.



Prieskum, na ktorom sa zúčastnilo 3642 spoločností, však ONS uskutočnil v období od 9. do 22. marca. To pokrýva iba malú časť z obdobia, od ktorého premiér Boris Johnson nariadil prísnejšie obmedzenia v ekonomike s cieľom zmierniť šírenie nového koronavírusu. Sprísnené pravidlá vstúpili do platnosti od 20. marca.



Presnejší sa tak javí druhý prieskum, ktorý zverejnila BCC. Uskutočnila ho medzi 25. a 27. marcom a podľa tohto prieskumu takmer polovica britských firiem uviedla, že počíta s dočasným prepustením 50 %, prípadne aj viac svojich zamestnancov.