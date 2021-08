Mnohým podnikateľom sa nepáči selektovanie hostí, nechcú ich nahnevať

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 18. augusta (TASR) - Mnohí podnikatelia nepovažujú za správne, že by mali hostí selektovať. Uviedla to pre TASR Magdaléna Koreny, hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro, v reakcii na povinnosť prevádzok vybrať si režim pre hostí a vyznačiť ho.priblížila.Podľa Koreny sa obávajú takéhoto postupu z jedného dôvodu, aby si "nepohnevali" hostí.podčiarkla.dodala Koreny.Prevádzky nemusia hlásiť, aký režim pre vstup návštevníkov zvolili. Musia však v priestoroch vyznačiť, ktorý režim platí a následne ho dodržiavať. Jednotlivé režimy môžu prevádzky striedať, ich trvanie nie je stanovené. V súvislosti s novými vyhláškami účinnými od pondelka (16. 8.) k organizácii hromadných podujatí a k činnosti prevádzok to uviedol Marek Eliáš z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Prevádzkovatelia a organizátori hromadných podujatí si po novom sami určia, ktorým osobám umožnia vstup do prevádzky. Na výber majú z troch režimov, a to plne zaočkovaní, OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19) a tzv. základ, teda všetci zákazníci bez rozdielu.