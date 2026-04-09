Mnohí podnikatelia so zavedením bezhotovostných platieb otáľajú
Vyplýva to zo zistení spoločnosti Global Payments (GP).
Autor TASR
Bratislava 9. apríla (TASR) - Podnikatelia o novej povinnosti umožniť zákazníkom bezhotovostnú platbu už vedia. Napriek tomu si len približne 60 % podnikateľov už nejaké riešenie zabezpečilo, ale 40 % stále čaká. Vyplýva to zo zistení spoločnosti Global Payments (GP), popredného poskytovateľa platobných služieb a technológií na svete.
„Ak vychádzame z našich skúseností, tak približne 60 % podnikateľov si už nejaké riešenie zabezpečilo, no 40 % stále čaká. Najčastejšie ide o menších podnikateľov, napríklad autoservisy, rôzni opravári a servisní technici, kaderníctva či kozmetické služby, ktorí sa snažia splnenie povinnosti čo najviac oddialiť alebo hľadajú len formálnu cestu, ako zákonu vyhovieť bez toho, aby bezhotovostné platby reálne aktívne využívali,” povedal Michal Kitko, manažér GP Slovensko.
Bezhotovostne sa na Slovensku stále nedá platiť najmä na trhoch a v bazároch, u lekárov a v niektorých zdravotníckych zariadeniach. Práve tieto segmenty patria medzi tie, ktoré platobné karty prijímajú najmenej. Výzvou pri adaptácii na nový zákon sú aj taxikári a súkromní dopravcovia, služby salónov krásy, najmä kaderníctva a holičstvá a lokálni remeselníci, napríklad inštalatéri či opravári. Všetky tieto profesie sa budú musieť novej povinnosti prispôsobiť.
Výrazným signálom je aj zmena v správaní klientov - medzi tromi najčastejšími dôvodmi, prečo ešte neuzatvorili spoluprácu, sa po novom objavil argument, že chcú byť kontaktovaní neskôr. V rovnakom období minulého roka sa pritom tento dôvod neobjavoval ani v prvej desiatke. Ukazuje sa tak, že mnohí podnikatelia stále vyčkávajú na poslednú chvíľu, na finálnu podobu pravidiel alebo na najvýhodnejšiu ponuku.
Podľa spoločnosti sa ľudia v legislatíve stále neorientujú, čo spôsobuje na trhu zbytočnú paniku. Najdôležitejšou informáciou pre každého živnostníka a firmu je, že žiadne riešenie QR platieb nie je povinné. Nový zákon iba stanovuje, že od 1. mája 2026 musia podnikatelia zákazníkom umožniť bezhotovostnú platbu za tovar alebo službu nad jedno euro. Je však výhradne na samotnom podnikateľovi, pre aký bezhotovostný spôsob sa rozhodne.
