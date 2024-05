Mnohí Rusi, ktorí utiekli do Turecka, sú nespokojní a odchádzajú inam

Istanbul 25. mája (TASR) - Po invázii Ruska na Ukrajinu utiekli do Turecka desaťtisíce Rusov. Ale nezostali tam dlho. Pre byrokratické problémy s pobytom a vysoké životné náklady sa začali minulý rok presúvať do iných krajín. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Keď sa vo februári 2022 začala vojna, Turecko, člen NATO, sa stalo magnetom pre Rusov.



Niektorí z nich boli proti invázii, iní sa snažili chrániť seba a svoje podniky pred západnými sankciami vrátane zákazu cestovania pre Rusov do veľkej časti Európy. Muži sa takisto báli, že budú povolaní do armády.



Tento mesiac však počet Rusov s povolením na pobyt v Turecku klesol na 96.000 zo 154.000 na konci roka 2022, ukazujú oficiálne údaje. Mnohí zamierili do Srbska a Čiernej Hory, ktoré patria medzi hŕstku európskych krajín, kde sú vítaní.



Rusi sa rozhodli opustiť Turecko čiastočne pre problémy so získavaním povolenia na pobyt aj pre problémy v bankách v dôsledku sankcií. No zasiahli ich aj prudko rastúce životné náklady v krajine. Miera inflácie v Turecku minulý mesiac dosiahla 69,8 %.



Hoci Kremeľ nezverejnil žiadne údaje o odchode svojich občanov v súvislosti s vojnou, podľa Dánskej rady pre utečencov od invázie na Ukrajinu sa do zahraničia presťahovalo približne 800.000 ruských občanov.



Turecko, ktoré má srdečné vzťahy s Moskvou aj Kyjevom, po invázii zachovalo pre Rusov bezvízový styk a nepripojilo sa k západným sankciám voči Moskve.



Vtedajší turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu povedal, že ruskí oligarchovia a ich jachty sú vítaní, ale musia dodržiavať medzinárodné právo, aby mohli podnikať.



Mnohí ruskí prisťahovalci si zakladali alebo presúvali podniky do Turecka. Ale táto aktivita sa postupne ochladzuje. Údaje z obchodného registra ukazujú, že počet novozaložených spoločností s ruským kapitálom klesol v roku 2023 na 68 zo 140 v roku 2022.



Ruskí migranti sa tak najnovšie sťahujú do Srbska, Čiernej Hory a dokonca aj do krajín Latinskej Ameriky, ako sú Argentína a Brazília.