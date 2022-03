Mnohí utečenci si nájdu prácu, ale firmy môžu mať problém s odídencami

Bratislava 1. marca (TASR) - Nie je prekvapením, že ukrajinským utečencom vie Slovensko poskytnúť tisíce pracovných miest. Vyplýva to z dát pracovného portálu Profesia.sk. Vojna na Ukrajine však môže spôsobiť problémy niektorým slovenským firmám zamestnávajúcim ukrajinských mužov, ktorí sú motivovaní odcestovať do svojej krajiny a zapojiť sa do boja. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Profesie Nikola Richterová.



"Čo sa týka ukrajinskej pracovnej sily, januárové údaje ústredia práce informujú, že na Slovensku pracuje vyše 13.000 Ukrajincov s pracovným povolením. Väčšina sú muži, teda zhruba 10.000, zároveň tu však máme aj 3000 žien. Najväčšia časť pracuje vo výrobe," vymenovala Richterová. Zdôraznila však, že práve muži sú motivovaní v súčasnosti cestovať naspäť na Ukrajinu a zapojiť sa do boja, čo môže spôsobiť mnohým firmám problémy. "Odchod tejto pracovnej sily v najbližších dňoch môže znížiť či dokonca pozastaviť chod v spoločnostiach na Slovensku," upozornila hovorkyňa.



Slovenský trh práce, naopak, prichádzajúcim utečencom poskytuje priestor zamestnať sa. V ponuke sú tisíce voľných pozícií. "Zamestnávatelia uverejnili v januári vyše 30.000 ponúk, vo februári to bolo vyše 29.000 ponúk. Firmy majú problémy s hľadaním novej pracovnej sily, takže tie príležitosti tu určite sú," podotkla Richterová.



Napriek tomu, že v súvislosti s Ukrajincami sa často spomína najmä nižšie kvalifikovaná pracovná sila, štatistiky portálu ukazujú, že na Slovensku je výrazný podiel ľudí z tejto krajiny s vysokoškolským vzdelaním. "V našej aktuálnej databáze životopisov evidujeme zhruba 1000 ľudí, ktorí uviedli, že majú úroveň ukrajinčiny C2, takže z tejto informácie predpokladáme, že ide o ľudí tejto národnosti. Vyše polovica z nich má univerzitné vzdelanie," vyzdvihla hovorkyňa s tým, že preto by mohlo byť uplatnenie utečencov všestrannejšie.



Portál podľa slov hovorkyne aktuálne pracuje na tom, ako zjednodušiť ukrajinskej pracovnej sile komunikáciu so zamestnávateľmi a celé hľadanie práce. "Zároveň pripomenieme, že až 15 % pracovných ponúk, ktoré dnes evidujeme, sú napísané v anglickom jazyku a nepožadujú znalosť slovenčiny. Najčastejšie ide o ponuky v IT, administratíve, klientskej podpore či v ekonomike a financiách," uzavrela Richterová.