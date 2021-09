Mnoho britských domácností má problémy zaplatiť účty za teplo

Londýn 26. septembra (TASR) - Viac než štvrtina nájomníkov v Británii má už teraz problémy s platením za teplo z dôvodu prudkého zvýšenia cien plynu.



Podľa prieskumu agentúry YouGov, ktorý zrealizovala pre charitatívnu organizáciu Shelter, 26 % nájomníkov, čo zodpovedá 5,3 milióna ľudí Anglicku, nemá na to, aby počas zimy zaplatili za teplo.



Ceny energií sa zvyšujú a program na udržanie pracovných miest sa má skončiť vo štvrtok 30. septembra a o ďalší týždeň sa znížia sociálne príspevky v rámci dávky Universal Credit. Shelter preto požaduje urgentné prijatie opatrení, ktoré by chránili nájomníkov pred vysťahovaním a bezdomovectvom.



Podľa šéfky organizácie Shelter Polly Neatovej mix spomínaných faktorov môže byť poslednou kvapkou pre mnohých nájomníkov, ktorí majú problém udržať si bývanie. Preto sa obáva nárastu bezdomovectva a požaduje od vlády, aby jednala ešte pred začiatkom zimy.



Vláda zatiaľ tvrdila, že jej prioritou počas plynovej aktuálnej krízy je ochrana spotrebiteľov. Minister hospodárstva, energetiky a priemyslu Kwasi Kwarteng uviedol, že strop na ceny energií zostane platný. Na začiatku októbra sa však zvýši a účty niektorých spotrebiteľov môžu vzrásť, ak ich dodávateľ skolabuje a budú musieť prejsť k inej spoločnosti.



Kwarteng v utorok (21. 9.) počas rozhovoru pre BBC priznal, že to môže byť náročná zima pre rodiny, pričom niektoré si zrejme budú musieť vybrať medzi jedlom a kúrením.



"Náš prieskum ukazuje, že jeden zo štyroch nájomníkov si nebude môcť v zime dovoliť udržať svoj domov v teple, dokonca ešte pred týmto posledným zvýšením cien," uviedla Neatová.