Bratislava 13. januára (TASR) – Mnoho bytových domov nemá energetický certifikát. Upozorňuje na to výkonná riaditeľka Združenia pre lepšiu správu bytových domov (ZLSBD) Nina Sovič. Energetický certifikát budovy je doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy.



Sovič poukázala na to, že v zmysle zákona o energetickej hospodárnosti budov je vlastník budovy, respektíve správca bytového domu alebo predseda spoločenstva vlastníkov, ktorý vlastníkov zastupuje, povinný zabezpečiť vykonanie energetickej certifikácie budovy.



Energetická certifikácia je podľa jej slov povinná pre budovy alebo samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi, pre budovy, v ktorých viac ako 250 štvorcových metrov (m2) celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje, a pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy. Inak je dobrovoľná.



Združenie podotklo, že prakticky neexistuje bytový dom, v ktorom by počas roka neprišlo k prenájmu alebo predaju bytu alebo nebytového priestoru. "V zmysle zákona sa pod samostatnou časťou rozumie aj byt a nebytový priestor. Preto by mal mať každý bytový dom vypracovaný energetický certifikát," priblížila Sovič.



Energetický certifikát však podľa nej nemôže spracovávať, vydávať a registrovať ktokoľvek. Musí to byť osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť na výkon energetickej certifikácie budov. Dodala, že každý certifikát musí byť po vyhotovení registrovaný na stránke ministerstva dopravy www.inforeg.sk.



Zároveň upozornila, že energetický certifikát má dobu platnosti desať rokov. "Po desiatich rokoch je nutné zabezpečiť recertifikát a v prípade, ak počas platnosti certifikátu prišlo k významnej obnove bytového domu (napríklad zateplenie), je nutné takýto certifikát vyhotoviť nanovo, pretože sa zmenili energetické vlastnosti budovy," dodala Sovič. Ak bytový dom energetický certifikát nemá, v prípade kontroly zo strany Štátnej energetickej inšpekcie hrozí pokuta vo výške od 500 do 3000 eur.



Združenie priblížilo, že energetický certifikát najreálnejšie vyjadruje spotreby energie v objekte, čím pomôže vlastníkovi alebo kupujúcemu záujemcovi o nehnuteľnosť porovnať, či v budove bude za energiu platiť viac alebo menej ako v inej podobnej budove. Tieto certifikáty obsahujú aj návrhy opatrení na vylepšenie energetickej hospodárnosti budovy, ak je to potrebné.