PRIESKUM: Väčšina ľudí sa k spôsobu práce spred pandémie vrátiť nechce

Bratislava 22. novembra (TASR) – Väčšina zamestnancov (74 %) sa už nikdy nechce vrátiť k spôsobu práce spred pandémie nového koronavírusu. Vyplýva to z globálneho prieskumu kyberbezpečnostnej spoločnosti Kaspersky. Zamestnanci sa po celom svete snažia o vytvorenie nových podmienok, či už ide o trávenie dlhšieho času s blízkymi (47 %), šetrenie peňazí (41 %), alebo o prácu na diaľku (32 %). Prieskum pre spoločnosť realizovala agentúra Censuswide, a zúčastnilo sa na ňom vyše 8000 zamestnancov malých a stredných podnikov. Pri rozmachu flexibilnejšej práce však experti odporúčajú dbať na kyberbezpečnosť.



Takmer 40 % zamestnancov už nechce pracovať klasicky od 9. do 17. hodiny, pričom u ľudí vo veku 25 do 34 rokov sa toto číslo zvyšuje na 44 %. Viac ako tretina zamestnancov je pripravená na flexibilné miesto výkonu práce, a takisto zhruba tretina chce skončiť s konceptom päťdňového pracovného týždňa.



Záverom prieskumu je však aj zistenie, že 38 % zamestnancov vyžaduje väčšiu technickú podporu pri práci na diaľku od svojho zamestnávateľa. "Potreba zabezpečenia nástrojov a technológií, aby mohli byť používatelia produktívni, pripojení a v bezpečí, nebola nikdy vyššia," dodali experti.



"Je zrejmé, že pandémia urýchlila digitálnu transformáciu a akoby zotrela hranicu medzi pracovným a osobným životom. Sme svedkami toho, že zamestnanci využívajú technológie na to, aby vytvorili novú budúcnosť a aktívne sa ujímajú vedenia v prijímaní zmien v snahe o väčšiu slobodu a flexibilitu," okomentoval generálny riaditeľ spoločnosti pre východnú Európu Miroslav Kořen s tým, že firmy majú teraz príležitosť prispôsobiť a pretransformovať svoje moderné pracoviská na niečo produktívnejšie, udržateľnejšie a formovateľnejšie.



Na margo bezpečnosti flexibilnej formy práce spoločnosť dodáva, že odporúča zvyšovať povedomie zamestnancov v oblasti kyberbezpečnosti, aby si lepšie uvedomovali nástrahy kyberpriestoru. "Či už pracujete z domu, alebo z kaviarne, práca na diaľku je úplne novým posunom v myslení a správaní zamestnancov," dodávajú experti. Radia tiež prehĺbiť vedomosti zamestnancov o hrozbách, prijať zásadné opatrenia na ochranu údajov a používať bezpečnostné riešenia, ktoré zaistia bezpečnosť či už v kancelárii, alebo mimo nej.