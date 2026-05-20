Množstevné limity produktov rybolovu a vajec sa upravia
Bratislava 20. mája (TASR) - Množstevné limity produktov rybolovu a vajec na predaj konečnému spotrebiteľovi sa upravia. Vyplýva to z návrhu nariadenia o hygienických požiadavkách na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu schválila vláda.
„Cieľom návrhu nariadenia vlády je upraviť množstevné limity produktov rybolovu a spracovaných produktov rybolovu a vajec na predaj konečnému spotrebiteľovi a ich dodávanie do miestnej maloobchodnej prevádzky,“ spresnil v predkladacej správe agrorezort.
Mení sa podľa MPRV maximálne množstvo rýb, ktoré sa považuje za malé množstvo rýb, ktoré môže prvovýrobca predať pri priamom nákupe konečnému spotrebiteľovi. „Upravuje sa týždenný limit na dodávanie rýb prvovýrobcom miestnym maloobchodným prevádzkarňam z aktuálneho limitu 100 kg na 300 kg týždenne. Navýšenie množstevného limitu sa navrhuje na základe požiadaviek praxe,“ priblížilo MPRV.
Malým množstvom vajec je podľa novely najviac 30 kusov netriedených vajec priamo predaných prvovýrobcom jednému konečnému spotrebiteľovi v mieste produkcie vajec alebo na miestnom trhovom mieste denne, respektíve najviac 500 kusov netriedených vajec celkovo dodaných prvovýrobcom miestnym maloobchodným prevádzkarňam počas jedného týždňa.
Návrh nariadenia vlády bol vypracovaný na základe Programového vyhlásenia vlády 2023 - 2027, kde sa vláda zaviazala využiť všetky dostupné právne a ekonomické nástroje podpory priameho predaja lokálnych potravín z dvora konečnému spotrebiteľovi pri zachovaní potrebných požiadaviek ich zdravotnej bezpečnosti a kvality. Novela taktiež vychádza z požiadaviek aplikačnej praxe.
