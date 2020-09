Množstvo dreveného uhlia v EÚ môže pochádzať z nelegálnej ťažby dreva

Hamburg 19. septembra (TASR) - Množstvo dreveného uhlia, ktoré sa predáva v Európe, pochádza z tropických oblastí a je nesprávne označené. Podľa vedcov je možné, že ide o nelegálne ťažené drevo, informoval v piatok vedecký časopis Nature s odvolaním sa na štúdiu zverejnenú v časopise IAWA. Štúdia sa zaoberala analýzou 4500 vzoriek zo 150 balení dreveného uhlia z 11 európskych krajín vrátane Česka, Poľska, Ukrajiny či Nemecka.



Prostredníctvom priekopníckej mikroskopickej metódy sa vedcom podarilo zistiť, že štvrtina týchto balení mala nesprávne označenia týkajúce sa typu použitého dreva, pričom niektoré balíky takéto označenie vôbec nemali. Zistili tiež, že takmer 46 percent dreveného uhlia, ktoré sa dá kúpiť v Európe, obsahuje drevo z tropických či subtropických stromov, pričom pre balenia z Poľska, Španielska a Talianska to je až 60 percent.



Navyše len štvrtina balení z týchto troch krajín mala označenie neziskovej organizácie FSC, ktorá udeľuje značku označujúcu výrobky, ktoré vznikli v súlade so zásadami udržateľného lesného hospodárenia.



"Je to len prehľad, ale je absolútne dostatočný pre spustenie poplachu, pretože sme našli veľmi veľa tropického dreva," uviedol vedúci výskumník štúdie Volker Haag, anatóm dreva v Inštitúte Johanna Heinricha von Thünena pre výskum dreva.



Európska únia v roku 2019 importovala približne 750.000 ton dreveného uhlia. Medzi zdrojové krajiny patrí napríklad Nigéria (20 percent) či Paraguaj (sedem percent), ktoré sú známe rozsiahlou nelegálnou ťažbou dreva.



Predaj dreveného uhlia z takéhoto dreva je však v EÚ legálny, nakoľko sa naň nevzťahuje nariadenie Európskej únie o dreve (EUTR) - legislatíva, ktorá zakazuje firmám uviesť na trh nelegálne ťažené drevo.



Drevené uhlie sa neskúma ľahko, keďže pôvodné drevo pri jeho výrobe stráca podstatné črty - farbu alebo vôňu - a ľahko sa rozpadá. Haag však vytvoril mikroskopickú metódu, vďaka ktorej je možné digitálne rekonštruovať sekcie uhlia z nepravidelných úlomkov. To umožňuje vedcom identifikovať drevinu, z ktorej bolo uhlie vyrobené, pričom niekedy ju dokážu zaradiť až do rodu - taxonomickej kategórie, ktorá pozostáva z jednotlivých príbuzných druhov. Tým dokážu zistiť krajinu, resp. územie, z ktorého dané drevo pochádza.



"Ak nájdete produkt, ktorý obsahuje nesprávne druhy, je to silný indikátor nelegálnosti," uviedol spoluautor štúdie a odborník na lesohospodársku politiku pri Svetovom fonde na ochranu prírody (WWF) Johannes Zahnen. "Ak k tomu pridáte vedomosť, že väčšina tropického dreveného uhlia pochádza z Nigérie a Paraguaja, existuje veľká pravdepodobnosť nelegálnosti," dodal.